Διάγγελμα Μακρόν για επεισόδια: Θα είμαστε αδιάλλακτοι με όσους προκάλεσαν καταστροφές – Θα πληρώσουν

Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με φόντο τα εκτεταμένα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Πάνω από 2.300 πολίτες έχουν συλληφθεί στις μεγάλες διαδηλώσεις του Σαββάτου ενώ κατά τις ταραχές παρατηρήθηκαν περιστατικά λεηλασιών σε καταστήματα.

Ο Μακρόν εμφανίστηκε ανοιχτός σε διάλογο, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η βία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή και προειδοποιώντας ότι «θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι στους ταραξίες» . «Ο διάλογος δε σημαίνει ούτε αδυναμία ούτε ατιμωρησία», τόνισε.

«Oσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Κυριακής, υποσχόμενος τη λήψη νομικών μέτρων για τα αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Οσοι προσπάθησαν να ανατρέψουν τη δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε επίσης για ενέργειες «ταραχοποιών που προέρχονται από ακροαριστερές ομάδες, στις οποίες έχουν προσχωρήσει πολλοί παραβατικοί».

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«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος συμπληρώνοντας πως «τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί».

Συνεχίζοντας ο Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία. Σημείωσε «την υποστήριξη του έθνους στις αστυνομικές δυνάμεις» που όπως είπε «έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν».

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η γαλλική κυβέρνηση θα συνεργαστεί από αυτή την εβδομάδα με τους μαθητές λυκείου, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τα συνδικάτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους εκλεγμένους εκπροσώπους, προκειμένου να διαμορφώσει απαντήσεις στις ανησυχίες των νέων.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τη νεολαία μας να πιστέψει στο μέλλον χωρίς να της δώσουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις απαντήσεις και να συμμετάσχει στις συζητήσεις», δήλωσε.

«Οσοι σήμερα σας λένε ότι επείγει να βγείτε στους δρόμους, να διαδηλώσετε, να προκαλέσετε αναταραχή, έχουν μόνο έναν στόχο: να υπονομεύσουν τη δημοκρατία και να υπονομεύσουν τον διάλογο», δήλωσε σε άλλο σημείο. «Η χώρα μας αξίζει μια ωραία προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, καλώντας σε «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό».

Πάνω από 2.300 συλλήψεις πολιτών

Περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, μετά τα βίαια επεισόδια μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και αστυνομικών, καθώς και τις λεηλασίες καταστημάτων, στο περιθώριο πανεθνικών κινητοποιήσεων στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια και τις κακές συνθήκες στα σχολεία. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και την Κυριακή στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Παρίσι, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η μονάδα CRS 8, η οποία εξειδικεύεται στην καταπολέμηση της αστικής βίας, αναπτύχθηκε στην περιοχή, όπου και σημειώθηκαν συγκρούσεις εκατοντάδων ατόμων με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Γύρω από το άγαλμα της Δημοκρατίας, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ, όπως και το Σάββατο, με συνθήματα όπως: “Σπέρνεις δυστυχία, θερίζεις οργή”. Ομάδες νέων, πολλοί εκ των οποίων ήταν ντυμένοι στα μαύρα και ορισμένοι είχαν καλυμμένο το πρόσωπο, διαδήλωναν γύρω από το άγαλμα.

Στη συνέχεια, εκτοξεύτηκαν βλήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν ρίχνοντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα πριν επιχειρήσουν για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους.

Το Σάββατο, ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και δημαρχεία, σε αρκετές πόλεις της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές. Στη Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, η πυρκαγιά που ξέσπασε στο δημαρχείο του 19ου αιώνα προκάλεσε την κατάρρευση της στέγης και σχεδόν κατέστρεψε το κτίριο.

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