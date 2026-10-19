Black Friday και Cyber Monday 2026: Οι ημερομηνίες και η Κυριακή με τα ανοιχτά καταστήματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday, με τα εμπορικά καταστήματα και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να ετοιμάζουν προσφορές σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Η Black Friday του 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ωστόσο, αρκετά καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσφορές τους νωρίτερα, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για να συγκρίνουν τιμές και να επιλέξουν τις αγορές τους.

Πότε είναι η Cyber Monday



Λίγες ημέρες μετά την Black Friday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία συνδέεται κυρίως με τις ηλεκτρονικές αγορές.

Οι καταναλωτές θα έχουν έτσι μια επιπλέον ευκαιρία να αναζητήσουν προσφορές στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε προϊόντα τεχνολογίας και άλλες κατηγορίες ειδών, ανάλογα με τις εκπτώσεις που θα διαθέτουν τα καταστήματα.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εορταστικής περιόδου, η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να είναι ημέρα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής της εορταστικής περιόδου.

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