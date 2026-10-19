Δώδεκα μετανάστες νεκροί σε δύο τραγωδίες ανοιχτά της Σάμου και της Λέσβου

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Δώδεκα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στα νερά του Αιγαίου, σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών σε Σάμο και Λέσβο.

Στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 διασώθηκαν μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες. Το Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι νεκροί είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των επιβαινόντων στο ταχύπλοο. Η ηλικία του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,7 ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό, εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη συνέχεια έγινε αντιληπτό από περιπολικό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού, όταν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το σκάφος ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

6 νεκροί στη Λέσβο

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες μετά το ξεχωριστό πολύνεκρο ναυάγιο στη Λέσβο, όπου έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ταχύπλοο σκάφος με κατεύθυνση από τη μικρασιατική ακτή προς τη Λέσβο, συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούσε στην περιοχή και ανατράπηκε.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ακολούθησε διασώθηκαν και 8 μετανάστες (τέσσερις άνδρες, δυο γυναίκες και δυο παιδιά) που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και από εκεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Μεταξύ των διασωθέντων είναι και ένας 37χρονος Τούρκος που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των αλλοδαπών και χειριστής του σκάφους και ο οποίος συνελήφθη.

Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τους διασωθέντες.

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