Κρήτη: Εντοπισμός 42 μεταναστών στον Λέντα – Επιχείρηση της Frontex και του Λιμενικού για έναν αγνοούμενο

Σαράντα δύο μετανάστεςεντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην παραλία της Λούτρας, ανατολικά του Λέντα, στη νότια Κρήτη. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στις Αρχές, ένας άνδρας που επέβαινε στη βάρκα, αγνοείται με συνέπεια να έχουν ξεκινήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετέχει σκάφος της FRONTEXT και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι 42 άνδρες μεταφέρθηκαν στον χώρο του Ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου για προσωρινή φιλοξενία μία μέρα μετά την αποσυμφόρηση του χώρου.

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