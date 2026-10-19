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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Παραιτήθηκε από βουλευτής Ηρακλείου ο Χάρης Μαμουλάκης

Χάρης Μαμουλάκης
clock 09:55 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την παραίτηση από το Βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου ο μέχρι σήμερα ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Με δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης ευχαριστεί τους συμπολίτες του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και τονίζει ότι ένας κύκλος έκλεισε, όμως, συνεχίζει να παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Μαμουλάκη: «Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας.»

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Χάρης Μαμουλάκης
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