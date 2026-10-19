Κρήτη: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβη στο σπίτι του - Χειροπέδες σε 21χρονο

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Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός νεαρού στο Λασίθι.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του ΤΑΕ Λασιθίου, μετά από πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι ενός 21χρονου, στο Σίσσι του Δήμου Αγίου Νικολάου και σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρήκαν 430 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Ο νεαρός συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

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