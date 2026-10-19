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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβη στο σπίτι του - Χειροπέδες σε 21χρονο

χειροπέδες
clock 08:56 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σχεδόν μισό κιλό κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι ενός νεαρού στο Λασίθι.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του ΤΑΕ Λασιθίου, μετά από πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι ενός 21χρονου, στο Σίσσι του Δήμου Αγίου Νικολάου και σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρήκαν 430 γραμμάρια κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Ο νεαρός συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

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