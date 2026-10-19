Στα Χανιά η πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» - Η ομιλία της στο Εργατικό Κέντρο

Στα Χανιά βρέθηκε χθες (18.10) η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μ. Καρυστιανού όπου πραγματοποίησε ομιλία στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Η κα Καρυστιανού παρουσίασε τις θέσεις του κινήματος σε βασικούς τομείς της κοινωνίας ενώ συνομίλησε και με τους παρευρισκόμενους απαντώντας σε ερωτήσεις .

Όπως δήλωσε, τα επιμελητήρια των νόμων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ επισήμανε πως στην Κρήτη πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Μιλώντας για τον τουρισμό αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως είπε, ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, "... και να έχει τουρισμό διαφορετικού είδους όλο τον χρόνο".

Η κα Καρυστιανού μίλησε για την ανάγκη βούλησης στο να λυθούν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες όπως "... η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, όλα αυτά για τα οποία υπάρχουν λύσεις, το θέμα είναι η βούληση".

Η πρόεδρος του κινήματος αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο χαρακτήρισε έντονο, "υπάρχει σε όλη την Ευρώπη έντονο, όπως και στην Ελλάδα", όπως είπε.

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