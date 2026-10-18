«Έχεις μήνυμα» από την εφορία: Σε ποιους στέλνει ραβασάκια η ΑΑΔΕ

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Ειδοποιητήρια σε περίπου 55.000 φορολογούμενους που δεν έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις του 2020 αποστέλλει η ΑΑΔΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να εξοφλήσουν τον φόρο σε έως 72 δόσεις.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για συνολικά 878.000 φορολογούμενους που είχαν εισπράξει αναδρομικά ποσά το 2020. Από αυτούς, περίπου 761.000, δηλαδή ποσοστό 87%, είχαν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις.

Αδήλωτα αναδρομικά

Οι νέες ειδοποιήσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει εκτιμώμενος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ από αναδρομικά που παραμένουν αδήλωτα.

Τα μηνύματα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτώνται στις προσωπικές θυρίδες των φορολογουμένων στην ψηφιακή πύλη myAADE, προκειμένου οι υπόχρεοι να υποβάλουν τις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 30% όσων έχουν λάβει ειδοποίηση έχει ήδη ανταποκριθεί, υποβάλλοντας δήλωση και καταβάλλοντας τον σχετικό φόρο.

Παράλληλα, προγραμματίζονται υπενθυμιστικά μηνύματα και τηλεφωνική ενημέρωση των υπόχρεων.

Τμηματική εξόφληση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών. Με βάση την εγκύκλιο Ε.2060/2026, οι φορολογούμενοι μπορούν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να εξοφλήσουν τα ποσά που θα βεβαιωθούν σε έως 72 δόσεις.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι από τη συγκεκριμένη αποστολή ειδοποιήσεων εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις αποβιωσάντων, καθώς και φορολογουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

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