Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη τις πρώτες 18 ημέρες του Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος του 2026, κατά τις πρώτες 18 ημέρες του, χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στην Κρήτη και την Εύβοια, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στον χάρτη της Εικόνας παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού ύψους βροχής στην Ελλάδα από την αρχή του Οκτωβρίου έως και τις 18/10/2026.

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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του δικτύου, 1 σταθμός κατέγραψε ύψος βροχής άνω των 1000 χιλιοστών, 4 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών και 7 σταθμοί άνω των 500 χιλιοστών. Επιπλέον, 23 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 300 χιλιοστά, 31 σταθμοί πάνω από 200 χιλιοστά και 97 σταθμοί πάνω από 100 χιλιοστά, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 17% των 580 σταθμών που περιλαμβάνονται στη στατιστική ανάλυση.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων, όπου το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 1.011 χιλιοστά. Ακολουθούν ο σταθμός Σαμαριά – Φαράγγι, με 764 χιλιοστά, και τα Ανώγεια Ρεθύμνου, με 693 χιλιοστά. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης στο Ασκύφου Χανίων (631 χιλιοστά), στον Σέμπρωνα Χανίων (538 χιλιοστά), στους Ποτάμους Λασιθίου (502 χιλιοστά) και στο Τζερμιάδο Λασιθίου (502 χιλιοστά).

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι επτά σταθμοί που έχουν ξεπεράσει τα 500 χιλιοστά βρίσκονται στην Κρήτη, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερη ένταση των βροχοπτώσεων στο νησί κατά το πρώτο μέρος του μήνα. Στην όγδοη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Στενή Ευβοίας, με 492 χιλιοστά βροχής.

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