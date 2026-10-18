Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι – Ακρωτηριάστηκε νεαρός στο Σεντ-Ετιέν

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Τραγική κατάληξη είχε η συμμετοχή ενός διαδηλωτή στις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, καθώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του από καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο Παρίσι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Κυριακή (18/10).

Όπως μετέδωσε το BFMTV, επικαλούμενο αστυνομική πηγή, ο διαδηλωτής αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά (Boulevard Magenta), από όπου περνούσε η πορεία. Άλλοι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις τον μετέφεραν σε σταθμό παροχής πρώτων βοηθειών στην περιοχή Σατό ντ’ Ο (Château d’Eau), όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην τελευταία ενημέρωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έκανε λόγο για «ένα άτομο που απεβίωσε έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Ακρωτηριάστηκε διαδηλωτής στο Σεντ-Ετιέν

Την ίδια ώρα, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Σεντ-Ετιέν, όπου ένας νεαρός διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό του δεξιού χεριού του έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο τραυματίας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σεντ-Ετιέν (CHU), όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφεραν μέλη της ιατρικής ομάδας που τον περιέθαλψε, ο νεαρός εργαζόμενος δήλωσε ότι σήκωσε τη χειροβομβίδα λίγο πριν αυτή εκραγεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη αντίστοιχη περίπτωση ακρωτηριασμού διαδηλωτή που έχει αναφερθεί στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων στη Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών που σημειώνονται κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Πάνω από 1.200 συλλήψεις

Αργά το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού δήλωσε ότι 1.200 άνθρωποι συνελήφθησαν και 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Μασκοφόροι πυρπόλησαν δημαρχείο 143 ετών – Φωτιά επεκτάθηκε σε κτίριο στο Παρίσι

Στην πόλη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο «καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό» από πυρκαγιά που έβαλαν μασκοφόροι διαδηλωτές, δήλωσε ο κορυφαίος περιφερειακός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Στη Μασσαλία, διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο, χτυπώντας την πόρτα με μπάρες ασφαλείας που αφαίρεσαν από τον δρόμο. Κατάφεραν για λίγο να εισέλθουν στο δημοτικό κτίριο, όπου ένας διαδηλωτής έγραψε με σπρέι ένα «Α» για την αναρχία σε έναν τοίχο προτού τους απομακρύνει η αστυνομία.

Γύρω από την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ στο κέντρο του Παρισιού, μια ειρηνική πορεία μετατράπηκε σε βίαιη, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων εναντίον μαυροντυμένων και μασκοφόρων διαδηλωτών, οι οποίοι πέταξαν πυροτεχνήματα και πλάκες, επιτέθηκαν σε τράπεζα και λεηλάτησαν ένα κατάστημα αθλητικών ειδών.

Πολιτική αντιπαράθεση

Τόσο η άκρα αριστερά όσο και η άκρα δεξιά στη Γαλλία προσπάθησαν να επωφεληθούν από το κίνημα διαμαρτυρίας, με την αριστερά να τοποθετείται στο πλευρό των διαδηλωτών και τη δεξιά να υποστηρίζει την αστυνομία.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», συμμετείχε σε διαδήλωση την Τρίτη και εξέφρασε την υποστήριξή του στους φοιτητές διαδηλωτές. Προέτρεψε τους διαδηλωτές να μείνουν μακριά από λεηλασίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αντίθετες με τις μεθόδους μας».

Η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν καταδίκασε «τους ταραχοποιούς» και ισχυρίστηκε ότι το κόμμα του Μελανσόν είχε «νομιμοποιήσει τη βία».

Μεγάλη αστυνομική παρουσία ήταν ορατή στο κέντρο του Παρισιού, ειδικά κοντά σε αξιοθέατα όπως η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων και η Αψίδα του Θριάμβου, τα οποία αποκλείστηκαν από τις διαδρομές των δύο επίσημων διαδηλώσεων.

Ολόκληροι δρόμοι στο Παρίσι «έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

«Αγωνιζόμαστε επειδή το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό, επειδή η τιμή των καυσίμων είναι πολύ υψηλή, επειδή οι μαθητές λυκείου δέχονται βίαιες επιθέσεις και τραυματίζονται σε όλη τη χώρα μόνο και μόνο επειδή προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν περισσότερους καθηγητές και αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης», δήλωσε μια 19χρονη διαδηλώτρια στο Παρίσι, η οποία έδωσε το όνομά της ως Λόλα.

O Μακρόν έκανε συστάσεις και αμέσως μετά πήγε σε συναυλία

Ο Μακρόν, εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεδρίας του, αφήνοντας πίσω του ένα πολωμένο εκλογικό σώμα και ένα έντονα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και σεβασμό προς τους ανθρώπους και την περιουσία, καθώς οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για πιθανή βία.

«Υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στην έκφραση, και πάντα ήμουν σε εγρήγορση και προσεκτικός ώστε αυτό το δικαίωμα να γίνεται πλήρως σεβαστό», είπε. «Αλλά αυτό το δικαίωμα συνοδεύεται από την ανάγκη σεβασμού. Σεβασμό προς τους ανθρώπους, σεβασμό προς την περιουσία και, ως εκ τούτου, δέσμευση να μην προσβάλλουμε ή καταστρέφουμε».

Ο Μακρόν κατήγγειλε ως «απαράδεκτη» την πιθανή παρουσία ανθρώπων «αποκλειστικά και μόνο για να προκαλέσει ζημιές και αναταραχή».

Λίγο αργότερα πάντως ο Μακρόν αποφάσισε να παρακολουθήσει συναυλία της Σελίν Ντιόν, ενώ η Γαλλία βρισκόταν σε κατάσταση αναβρασμού λόγω των συνεχιζόμενων μαθητικών διαδηλώσεων για την κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα.

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