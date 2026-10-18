Ρωσία: Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drones κατά της Αγίας Πετρούπολης – Πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό

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Eπίθεση μεγάλης κλίμακας εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 18ης Οκτωβρίου εναντίον της Αγίας Πετρούπολης οι ουκρανικές δυνάμεις βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και ένα κέντρο δεδομένων.

Στην διάρκεια της επίθεσης, δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη και στοχοθέτησε ένα κέντρο δεδομένων στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές και μια εταιρία, της οποίας εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Καταρρίφθηκαν 126 drones

Συνολικά στη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 126 drones στην περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, που περιβάλλει την πόλη, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο μέσω Telegram.

Η επίθεση στην Αγία Πετρούπολη

Στην ίδια την πόλη, η ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε «πολιτικές υποδομές» σε τρεις συνοικίες καθώς και στον «χώρο του πετρελαϊκού Τερματικού Σταθμού της Αγίας Πετρούπολης», διευκρίνισε ο κυβερνήτης της, ο Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Russia’s St. Petersburg came under the largest drone attack in the city’s history. The attack continued throughout the night. Targets included the VKontakte data center, with the social network experiencing disruptions. The nearby 330 kV Vostochnaya substation also appears to have been hit, based on footage, with power outages observed. Additional strikes were reported against an oil loading terminal at the port and a bridge in the city. Russian S-300/S-400 and Pantsir air defense systems performed well during the initial stages of the attack, intercepting nearly all incoming UAVs. However, their activity then appeared to drop sharply, leaving mobile fire groups to engage Ukrainian drones largely on their own. — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 18, 2026

«Για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του αεροδρομίου του Πούλκοβο (το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πόλη)», πρόσθεσε ο ίδιος, δηλώντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Από την πλευρά του, το ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι πετρελαϊκές υποδομές

Στις ακτές της Βαλτικής, η Αγία Πετρούπολη και η περιφέρειά της φιλοξενούν σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές, που είναι απαραίτητες για το εμπόριο υδρογονανθράκων, ενός τομέα που στοχοθετείται τακτικά από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Τον Ιούνιο, ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Αγίας Πετρούπολης δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά drones την ημέρα έναρξης ενός σημαντικού οικονομικού φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί Ρώσοι και ξένοι αξιωματούχοι.

Ο στρατός του Κιέβου έχει επίσης χτυπήσει από τις αρχές Οκτωβρίου αρκετά κέντρα δεδομένων, που ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό κολοσσό Yandex.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματά του κατά ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων στα πρατήρια.

Την περασμένη Κυριακή ανακοίνωσε μονομερώς ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου. Ωστόσο, αφότου έπαυσε τις επιθέσεις της για κάποιες ημέρες, η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά και πάλι τα πλήγματα στα διυλιστήρια, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν σταμάτησε ποτέ τις δικές της επιδρομές.

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