Τι αλλάζει με τις λαϊκές αγορές: Απογευματινή λειτουργία, άδειες και θέσεις των πωλητών

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Νέες δυνατότητες για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης και αλλαγές στη διαχείριση των θέσεων φέρνει το νέο πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η διευκόλυνση όσων δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο και η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από πολύμηνο διάλογο του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι αλλαγές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας των αγορών και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους πωλητές, ώστε να διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρωινή και απογευματινή λαϊκή αγορά την ίδια ημέρα

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη δυνατότητα παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών να δραστηριοποιούνται την ίδια ημέρα σε πρωινή και σε διαφορετική απογευματινή λαϊκή αγορά.

Με τη ρύθμιση αυτή διευρύνονται οι δυνατότητες απασχόλησης και ενίσχυσης του εισοδήματος των πωλητών. Παράλληλα, διευκολύνονται οι καταναλωτές που δεν μπορούν να επισκεφθούν τις λαϊκές αγορές τις πρωινές ώρες λόγω εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων.

Περισσότερες θέσεις για παραγωγούς και νέες αγορές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι έως το 10% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη εποχικών αναγκών, για διάστημα έως έξι μηνών ανά παραγωγό.

Παράλληλα, απλουστεύεται η διαδικασία παραχώρησης των θέσεων. Μετά την υποβολή της αίτησης, αυτή αναρτάται για 48 ώρες. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλο πρόσωπο, η θέση αποδίδεται απευθείας στον αιτούντα. Αν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση.

Επιπλέον, οι δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμεσης διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.

Άδειες παραγωγών: Έκδοση σε πέντε εργάσιμες ημέρες

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για την αδειοδότηση όσων δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Με βάση το νέο πλαίσιο, η άδεια παραγωγού πωλητή χορηγείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Παράλληλα, οι ψηφιακές άδειες που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Ανοιχτή Αγορά» ισχύουν πλέον για αόριστο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ανάγκη περιοδικής ανανέωσής τους.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους πωλητές που διαθέτουν έντυπες άδειες οι οποίες έχουν λήξει, χωρίς ωστόσο να έχουν καταργηθεί. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν νόμιμα τη δραστηριότητά τους μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή των αδειών τους σε ψηφιακές, με τη χορήγηση της προβλεπόμενης βεβαίωσης.

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται μία αίτηση, η οποία καλύπτει όλες τις θέσεις και τις δραστηριοποιήσεις του πωλητή, ακόμη και όταν αυτές βρίσκονται σε διαφορετικές περιφέρειες.

Εάν ο διοικητικός φάκελος βρίσκεται σε άλλη υπηρεσία, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τη διοίκηση, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του ενδιαφερομένου.

Τι αλλάζει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει και προβλήματα που σχετίζονται με την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, δηλαδή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ειδικότερα, όταν ένας παραγωγός αδυνατεί, χωρίς δική του υπαιτιότητα, να προσκομίσει τη δήλωση κατά την ετήσια υποβολή των δικαιολογητικών του, μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει το έγγραφο ΟΣΔΕ μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να μην επιβαρύνονται οι παραγωγοί από καθυστερήσεις σε διαδικασίες για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Αλλαγές στις θέσεις: Οι προθεσμίες για μετακινήσεις και βελτιώσεις

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει επίσης τους κανόνες που αφορούν τη χορήγηση, την αμοιβαία ανταλλαγή, τη μετακίνηση και τη βελτίωση των θέσεων στις λαϊκές αγορές.

Οι σχετικές διαδικασίες πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ προβλέπονται ηλεκτρονικές κληρώσεις στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Για την αλλαγή θέσης μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, αλλά και για τη μετακίνηση πωλητών σε άλλη αγορά, καθορίζονται συγκεκριμένες περίοδοι υποβολής αιτημάτων. Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι η 24η Μαρτίου και η 23η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Πότε χάνεται μια θέση και τι ισχύει για τη μεταβίβαση άδειας

Σαφείς κανόνες τίθενται και για τις περιπτώσεις απώλειας μιας θέσης. Ειδικότερα, η μη προσέλευση πωλητή επί 20 ημέρες μέσα στο έτος στη συγκεκριμένη θέση συνιστά σιωπηρή παραίτηση από αυτήν.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.

Αλλαγές προβλέπονται και για τη μεταβίβαση άδειας σε περίπτωση θανάτου του κατόχου. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 12 μηνών. Εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να κατατεθεί αίτηση, η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει και δεν μπορεί πλέον να μεταβιβαστεί.

Τι προβλέπεται για τα τέλη των λαϊκών αγορών

Τέλος, αποσαφηνίζονται οι κανόνες για την καταβολή των τελών, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί μείωση ή απαλλαγή.

Η σχετική δυνατότητα αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως η νοσηλεία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου.

Με τις αλλαγές αυτές, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές, ρυθμίζοντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των λαϊκών αγορών.

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