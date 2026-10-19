«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Στο στόχαστρο η κυβέρνηση Μακρόν, φόβοι για νέο κύμα βίαιων διαδηλώσεων

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκαλεί σήμερα Δευτέρα (19.10) έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για να αποτιμήσει τα επεισόδια βίας και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Σάββατο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, στην πλειονότητά τους ειρηνικές, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ζωής και τη συρρίκνωση της πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η καλή δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, όταν εμφανίστηκαν ομάδες μαυροντυμένων, μασκοφόρων ακτιβιστών και βανδάλων.

Υπολογίζεται ότι 1.500 καταστήματα και επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτόξευσαν νερό με αύρες εναντίον του πλήθους. Σε αρκετά σημεία καταγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία αστυνομικοί χτυπούσαν διαδηλωτές με γκλομπ. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν το Σάββατο, επτά εκ των οποίων σοβαρά.

Γαλλία: Θα ανακοινώνε ο Μακρόν προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές;

Στη Γαλλία κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να επιβάλει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές της χώρας ή ακόμη και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να εκτονωθεί το τεταμένο κλίμα. Τελικά, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό την Κυριακή, απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα και επιχείρησε να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα τιμωρηθούν. Η ομιλία του Μακρόν δέχθηκε εκτεταμένη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολιτικούς αντιπάλους του, οι οποίοι την επέκριναν για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων και λεπτομερειών.

Πώς θα λογοδοτήσουν τώρα όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια;

Πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν καλύτερα οι πόλεις και οι κωμοπόλεις της Γαλλίας, ιδίως από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί νέες μαζικές διαδηλώσεις σε δύο εβδομάδες;

Με ποιον ακριβώς τρόπο θα αποζημιωθούν οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν; Και πότε θα ξεκινήσει διάλογος με τους εκπροσώπους των μαθητών και των εκπαιδευτικών για το ζήτημα της εκπαίδευσης;

Την Κυριακή, η γενική γραμματέας του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, κατηγόρησε τον Μακρόν ότι δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες των μαθητών, στην κρίση του κόστους ζωής και στην υποβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών στη Γαλλία. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος έχει μεταβιβάσει πλέον την ευθύνη στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Εσωτερικών κατηγορούνται από πολλούς στη Γαλλία ότι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και ότι δεν είχαν αναπτύξει επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις ενόψει των πολλαπλών διαδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, δηλώνει ότι θέλει να ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο και για ποιον λόγο. «Τα πράγματα είναι σκοτεινά στην πόλη του φωτός», έγραφε ένα σύνθημα με κόκκινη μπογιά που διάβασα την Κυριακή το βράδυ σε έναν τοίχο, δίπλα σε μια σειρά από καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες, στη γαλλική πρωτεύουσα. Η «πόλη του φωτός» είναι ένα από τα προσωνύμια του Παρισιού.

Ο Μακρόν θεωρείται ευρέως στη Γαλλία πρόεδρος με περιορισμένη πολιτική επιρροή, καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας του. Η μάχη για τη διαδοχή του βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τις προεδρικές εκλογές να έχουν προγραμματιστεί σε έξι μήνες. Η υποψήφια της εθνικιστικής δεξιάς που αντιτίθεται στη μετανάστευση, Μαρίν Λεπέν, αλλά και ο ηγέτης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ανταγωνίζονται για να βρεθούν στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις στη Γαλλία, τόσο στην πολιτική σκηνή όσο και στους δρόμους.

Το γαλλικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε αδιέξοδο, βαθιά διχασμένο ανάμεσα σε τρία πολιτικά μπλοκ που ανταγωνίζονται για την εξουσία.

Στα προβλήματα προστίθεται και η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Οι επενδυτές ασκούν έντονες πιέσεις στη Γαλλία να θέσει υπό έλεγχο το δημόσιο χρέος της, το οποίο διογκώνεται με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση φοβάται ότι, αν προχωρήσει σε περικοπές δημόσιων υπηρεσιών ή κοινωνικών παροχών, ακόμη περισσότεροι εξοργισμένοι πολίτες θα βγουν στους δρόμους. «Τι γίνεται τώρα; Τι ακολουθεί; Έχει διαλυθεί η χώρα μας;». Αυτά είναι ερωτήματα που ακούγονται πολύ συχνά αυτή την περίοδο.

Οι πολίτες σε ολόκληρη τη Γαλλία παρακολούθησαν με σοκ και ανησυχία τα γεγονότα του Σαββάτου. Οι εικόνες από πόλεις γεμάτες δακρυγόνα, λεηλασίες που φαίνεται να εκτυλίσσονταν ανεμπόδιστα και δημόσια κτίρια στις φλόγες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη χώρα.

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Την ώρα που οι ίδιοι ανησυχούν για το μέλλον, οι πολιτικοί ηγέτες τους φαίνεται να είναι απορροφημένοι από την αλληλοκατηγορία, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη για την έκρυθμη κατάσταση. «Ενώ εμείς ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, εκείνοι χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση ως πολιτικό όπλο ενόψει των προεδρικών εκλογών», είπε στο BBC ο Εντουάρ, εκπαιδευτικός και πατέρας τριών παιδιών.

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του απέδωσαν το χάος του Σαββάτου σε ριζοσπαστικές ομάδες της άκρας αριστεράς και σε παραβατικά στοιχεία. Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έκανε λόγο για «ανικανότητα» της κυβέρνησης. Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν, εκπρόσωπος της εθνικιστικής δεξιάς, η οποία επιδιώκει να εμφανίζεται ως υπέρμαχος της αυστηρής τήρησης του νόμου και της τάξης, ανάρτησε βίντεο στο οποίο απευθυνόταν στους πολίτες καθισμένη μπροστά από τη γαλλική σημαία, σε ύφος προεδρικού διαγγέλματος. Στο βίντεο κατηγόρησε την «κυβέρνηση των μακρονιστών», την οποία περιέγραψε ως «μια κυβέρνηση που έχει χάσει τη δυναμική της, είναι εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη».

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι γαλλικές αρχές ελπίζουν σε μια σχετική αποκλιμάκωση. Ωστόσο, στις 5 Νοεμβρίου, ένα ευρύ φάσμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, μαζί με τις ετερόκλητες ομάδες του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» (gilets jaunes), που πραγματοποίησαν διαδηλώσεις για περισσότερο από έναν χρόνο το 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Μακρόν, έχουν ανακοινώσει μεγάλες κινητοποιήσεις.

Τι είπε στο διάγγελμά του ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία και τάξη». Σε τηλεοπτικό διάγγελμα από το Μέγαρο των Ηλυσίων, προειδοποίησε όσους συμμετείχαν στα επεισόδια να μην «κλιμακώσουν» την κατάσταση, προσθέτοντας: «Όλοι αισθανόμαστε οργή και ντροπή».

«Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια και δημαρχεία δέχτηκαν επιθέσεις. Βλέποντας αυτές τις εικόνες, όλοι αναρωτηθήκαμε πώς Γάλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό στη Γαλλία» , είπε ο Γάλλος πρόεδρος συμπληρώνοντας πως «τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί». Συνεχίζοντας ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη στους αιρετούς αξιωματούχους και στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία. Σημείωσε «την υποστήριξη του έθνους στις αστυνομικές δυνάμεις» που όπως είπε «έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν», ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την κυβέρνηση να αντλήσει «όλα τα μαθήματα» από τη βία του Σαββάτου, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάτι ανάλογο «δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. «Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν. Όσοι λεηλάτησαν πρέπει να αποζημιώσουν. Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν» , πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν ζήτησε ωστόσο να γίνει διάκριση μεταξύ εκείνων που ευθύνονται για τις ζημιές και των διαδηλωτών που ήρθαν να εκφράσουν τα αιτήματά τους. «Δεν πρέπει ποτέ να συγχέουμε τους τελευταίους με εκείνους που κατέστρεψαν, διέλυσαν και λεηλάτησαν», είπε αναγνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες για το κόστος ζωής και την αύξηση των τιμών των καυσίμων ήταν θεμιτές.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τη «βαθιά ανησυχία» που εκφράζουν οι νέοι στα λύκεια και τα πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες. Ανέφερε τις ανησυχίες τους για το μέλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη θέση τους στην κοινωνία. «Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να υποβαθμίζονται οι δυσκολίες» , δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. «Η ευθύνη μας είναι επομένως διπλή: να ακούσουμε τον θυμό και να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες του και να υποστηρίξουμε σταθερά το κράτος δικαίου», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν, προτρέποντας τους πολίτες να μην συγχέουν τα αιτήματα με τη βία.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον γαλλικό λαό να δώσει προτεραιότητα στον δημοκρατικό διάλογο έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές . «Όλοι όσοι σήμερα σας λένε ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους, να διαδηλώσουμε, να δημιουργήσουμε αταξία, έχουν μόνο έναν στόχο: να βλάψουν τη Δημοκρατία », υποστήριξε. «Η χώρα μας αξίζει μια επιτυχημένη προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», δήλωσε, ζητώντας «ενότητα, ηρεμία και σεβασμό», ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να «καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία και να ζητήσουν ηρεμία». «Η χώρα χρειάζεται τάξη και ηρεμία, όχι κλιμάκωση», είπε.

Τέλος, ο πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους για τη βία: «Θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία ή ατιμωρησία».

Πηγή: BBC

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