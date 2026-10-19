Τι θα φάμε σήμερα; Υγιεινό banana bread

Υλικά (12 κομμάτια)
2 ώριμες μπανάνες μεσαίου μεγέθους
2 κούπες αλεσμένη βρώμη
1 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. τυρί κρέμα με έξτρα πρωτεΐνη
70 γρ. άγλυκο κακάο σε σκόνη
2 αβγά
1 κ.σ. ταχίνι
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ λιώνουμε καλά τις μπανάνες με τη βοήθεια ενός πιρουνιού.
Βήμα 2: Προσθέτουμε στο μπολ με τις λιωμένες μπανάνες όλα τα υπόλοιπα υλικά, με οποιαδήποτε σειρά, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
Βήμα 3: Απλώνουμε το μείγμα του banana bread σε μια φόρμα για κέικ, είτε σιλικόνης είτε μεταλλική την οποία έχουμε προηγουμένως στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, για 40-45 λεπτά.
Πηγή: newsbeast.gr
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