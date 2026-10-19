Τι θα φάμε σήμερα; Υγιεινό banana bread

Υλικά (12 κομμάτια)



2 ώριμες μπανάνες μεσαίου μεγέθους



2 κούπες αλεσμένη βρώμη



1 κ.σ. μέλι



2 κ.σ. τυρί κρέμα με έξτρα πρωτεΐνη



70 γρ. άγλυκο κακάο σε σκόνη



2 αβγά



1 κ.σ. ταχίνι



1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ



½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη







Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ λιώνουμε καλά τις μπανάνες με τη βοήθεια ενός πιρουνιού.



Βήμα 2: Προσθέτουμε στο μπολ με τις λιωμένες μπανάνες όλα τα υπόλοιπα υλικά, με οποιαδήποτε σειρά, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.



Βήμα 3: Απλώνουμε το μείγμα του banana bread σε μια φόρμα για κέικ, είτε σιλικόνης είτε μεταλλική την οποία έχουμε προηγουμένως στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, για 40-45 λεπτά.

Πηγή: newsbeast.gr

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