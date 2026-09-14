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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

ζυμαρικά
clock 10:09 | 14/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

400 γρ. πένες ή ταλιατέλες

150 γρ. speck, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

2 μέτρια κολοκυθάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

200 ml κρέμα γάλακτος

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

2 κ. σ. ελαιόλαδο

1/2 ποτήρι λευκό κρασί

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Εκτέλεση

Βράστε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τα σουρώσετε, κρατήστε περίπου μισό φλιτζάνι από το νερό του βρασίματος.

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε το speck για 2- 3 λεπτά, μέχρι να γίνει ελαφρώς τραγανό. Αφαιρέστε το και αφήστε το στην άκρη.



Στο ίδιο τηγάνι προσθέστε το κρεμμύδι και τα κολοκυθάκια και σοτάρετέ τα για 5- 6 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να είναι λίγο τραγανά. Προσθέστε το σκόρδο και συνεχίστε το σοτάρισμα για περίπου 1 λεπτό.

Σβήστε με το λευκό κρασί και αφήστε το να εξατμιστεί για 2- 3 λεπτά. Χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε την κρέμα γάλακτος. Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 3- 4 λεπτά.



Ρίξτε στο τηγάνι τα ζυμαρικά και το speck και ανακατέψτε καλά. Προσθέστε σταδιακά λίγο από το νερό των ζυμαρικών, μέχρι να αποκτήσετε μια λεία και κρεμώδη σάλτσα.



Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε την παρμεζάνα και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατέψτε ξανά.

Σερβίρετε αμέσως, γαρνίροντας με λίγο φρέσκο θυμάρι ή ψιλοκομμένο μαϊντανό και επιπλέον παρμεζάνα, αν θέλετε.

Πηγή: newsbeast.gr

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