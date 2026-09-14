To πετρέλαιο συνεχίζει το ράλι προς τα 110 δολάρια – Άλμα πάνω από τα 83 ευρώ/KWh για το φυσικό αέριο

Η διαταραχή στην ενεργειακή αγορά κλιμακώνεται με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να «καλπάζουν» καθώς εντείνονται οι εχροπραξίες στα μέτωπα του πολέμου.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έφτασε στα 108 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που ξεπερνά το 3% στις συναλλαγές της Δευτέρας (14.9.2026) ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διαπραγματεύεται πάνω από τα 83 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τόσο το Brent όσο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου, μετά την άνοδο άνω του 9% την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Σαουδική Αραβία έκλεισε έναν σημαντικό αγωγό αργού πετρελαίου μετά από επιθέσεις με drones, διακόπτοντας τη λειτουργία μιας βασικής διαδρομής φορτίων που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης μετά από επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να υπάρχει ακόμη ένδειξη για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός.

Παράλληλα, αναβλήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και αρκετών κρατών του Κόλπου σχετικά με τη δημιουργία ενός προσωρινού ναυτιλιακού διαδρόμου μέσω του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόταση, ενώ το Μπαχρέιν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει.

Το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης ανέδειξε τη σημασία που έχει η διατήρηση της ροής ενέργειας στη Μέση Ανατολή, εν μέσω του αδιεξόδου στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο διασχίζοντας τη Σαουδική Αραβία προς λιμένες της Ερυθράς Θάλασσας και έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Άλμα κάνει το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν πάνω από 4,5% ξεπερνώντας και τα 83 δολάρια ανά κιλοβατώρα (KWh) στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14.9.2026). Έφτασαν το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Η Ευρώπη αγωνίζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της, με τα επίπεδα αποθήκευσης να παραμένουν κάτω από τα συνήθη επίπεδα, στα 68,04%, με τη Γερμανία στο 55,60% και την Ολλανδία στο 52,13%.

Το κλίμα στην αγορά επηρεάζουν οι περιορισμένες προμήθειες LNG από τον Περσικό Κόλπο, κυρίως από το Κατάρ. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα, μια παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού με LNG του Κόλπου θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω την παγκόσμια αγορά, αναγκάζοντας τους ευρωπαίους αγοραστές να ανταγωνιστούν πιο επιθετικά την Ασία.

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