Ηράκλειο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

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Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 15:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

- Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 89.591/04-09-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ» με θέμα «Η διέλευση πομπής με τουρκικές σημαίες από την οδό 25ης Αυγούστου».

- Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 91.185/10-09-2026 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Προβλήματα σε σχολεία ενόψει του ανοίγματος για τη νέα σχολική χρονιά».





Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2025 του Δήμου Ηρακλείου, προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου 2024-2028 (Φάση Α’ «Στρατηγικός Σχεδιασμός» και Φάση Β’ «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» (απόφαση 492/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Μουσικής Παιδείας, του Τμήματος Πληροφορικής, του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2026 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, του Τμήματος Ταμείου, του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών, του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενεργειακής Διαχείρισης και Αδειοδοτήσεων, του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, του Τμήματος Φύλαξης & Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων, της Διεύθυνση Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.

5. Αποτίμηση και χρηματική καταβολή για το γάλα συμπληρωματικής κατάστασης δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2024.

6. Αποτίμηση και χρηματική καταβολή για το γάλα συμπληρωματικής κατάστασης δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2025.

7. Νέα μίσθωση για την επέκταση του ακινήτου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.

8. Καταβολή αποζημίωσης σε δύο δόσεις, γιαρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησιών το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων εμβαδού στα Ο.Τ. 2175, 2176, 2191 και 2172Α της Περιοχής Πράξης Εφαρμογής «Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνι» του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 627/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Αλλαγή ημερομηνίας λήξης καταβολής οφειλής σε 52 ταμειακά βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. 10. Εξέταση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών/δικαιωμάτων φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου.

11. Εκ νέου τροποποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ - Δήμου Ηρακλείου - ΕΣΔΑΚ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

12. Εξουσιοδότηση Δημάρχου περί αποδοχής της εκ νέου τροποποίησης του άρθρου 4 της από 30/12/2018 σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με την παράταση του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» που αφορά το ενταγμένο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

13. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή αποθήκης με χρήση χονδρεμπόριο και επί Δημοτικής Οδού Μάνου Κατράκη στην περιοχή Φοινικιάς στη θέση «Βραδιάρη ή Κάμπος ή Αλώνι» σε ακίνητα με αρ.κτηματολογίου 170634302033, 170634302001, 170634302070 και 170634302071.

14. Παραχώρηση χρήσεως και κατηγοριοποίηση οδών για την διεξαγωγή του 24ου Αγώνα –Μινωικού Άθλου. 15. Διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος που βρίσκεται στην Πύλη Ιησού Κατ.11 για την εταιρεία «ΡΑΠΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.».

16. Διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος Β13 που βρίσκεται στην Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου του κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκη του Μιχαήλ.

17. Αποδοχή αίτησης παραίτησης-πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του σχ. συγκροτήματος των 49ου Δημοτικού Σχολείου και & 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου.

18. Αποδοχή αίτησης παραίτησης-πρόωρη λύση της συμβάσης μίσθωσης του κυλικείου του σχ. συγκροτήματος των 24ου & 31ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου.

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