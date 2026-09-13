Κύπελλο ερασιτεχνών: “Σφράγισαν” εισιτήρια ΠΟΑ, Τυμπάκι και Ρεθυμνιακός

Ο ΠΟΑ, ο ΑΟ Τυμπακίου και ο Ρεθυμνιακός (στη διαδικασία των πέναλτι) προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος.

Το τέρμα του Μανώλη Ροβίθη στάθηκε αρκετό για τον ΠΟΑ, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τον Άγιο Νικόλαο και προκρίθηκξε στη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος.

Χωρίς πολλές καλές στιγμές το πρώτο μέρος με τον ΑΟΑΝ να απειλεί στο έκτο λεπτό με την κοντική προβολή του Μαρκάκη και τον Καβουσάκη να παραχωρεί κόρνερ, ενώ στο 25′ το καντινό πλασέ του Πατραμάνη μπλόκαρε ο Μανουσάκης. Στο 40′ ο Φουκαράκης αστόχησε σε σουτ με το αριστερό, μετά από πάσα του Παπαζήση, από πλεονεκτική θέση προ κενής εστίας.

Η πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου ανήκε στον ΠΟΑ, με τον Πατραμάνη να μην μπορεί να νικήσει τον Μανουσάκη στο 52ο λεπτό και τον πορτιέρε του ΑΟΑΝ να διατηρεί το “μηδέν” στην εστία του με πολύ δύσκολη και εντυπωσιακή επέμβαση.

Σημαντική στιγμή για τον ΑΟΑΝ στο 71ο λεπτό όταν ο Ζίλο έπιασε την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Καβουσάκη να σώζει με εντυπωσιακή επέμβαση. Η ομάδα του Ατσαλένιου άνοιξε το σκορ (0-1) στο 79ο λεπτό.

Ο Μανώλης Ροβίθης με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής “σημάδεψε” πρώτα το δοκάρι και μετά τα τα δίχτυα του Mανουσάκη και έβαλε μπροστά στο σκορ τον ΠΟΑ.

Διαιτητής: Καλυβιανάκης (Ρεθύμνου)



Βοηθοί: Κελαϊδής, Πετράκης (Ρεθύμνου)

ΑΟΑΝ: Mανουσάκης, Τρόκα, Πακιουφάκης (83′ Μαξακούλης), Χότζα, Ζίλο, Τσιαμπάς, Μαρινάκης (46′ Πανεράς), Φουκαράκης, Σκουλούδης (83′ Μαρινάκης), Μαρκάκης (59′ Δαλαμήτρας), Παπαζήσης (73′ Μηλιώτης).

ΠΟΑ: Kαβουσάκης, Βαρδάκης, Κουμάκης, Κοντογιάννης, Μπουτσάκης (90′ Καλογιαννάκης), Άλα, Πατραμάνης (59′ Ροβίθης), Βοργιάς, Νύκταρης (84′ Αμανάκης), Σωμαράκης (46′ ΠΟΑ), Αυγουστάκης.

Πέρασε στα πέναλτι ο Ρεθυμνιακός

Η κανονική διάρκεια του αγώνα στο Ρέθυμνο δεν ανέδειξε νικητή (Ρεθυμνιακός – Γιούχτας 0-0), κάτι που έγινε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Εκεί ο Ρεθυμνιακός επικράτησε με 6-5 και πήρε το τελευταίο (χρονικά) εισιτήριο από τις ομάδες της Κρήτης.

Στο έβδομο λεπτό το εντός περιοχής σουτ του Κωστάκη έστειλε τη μπάλα στην αγκαλιά του Σπανού, ενώ τρία λεπτά αργότερα (10′) ο Χανιωτάκης μπλόκαρε τη μπάλα στο πλασέ του Γιαννούλη.

Στο 38′ ο Κοζορώνης απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, η οποία ήταν άστοχη και στο 45ο λεπτό άστοχο ήταν και το σουτ του Κλειδή για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος χωρίς γκολ.

Ο Δημήτρης Μάνος “αγγιξε” το γκολ στο 55ο λεπτό, αλλά ο τερματοφύλακας του Ρεθυμνιακού (Σπανός) είχε αντίθετη άποψη και διατήρησε το “μηδέν” με πολύ δύσκολη επέμβαση. Ο Μάνος απείλησε και τέσσερα λεπτά αργότερα (59′), αλλά ήταν άστοχος.

Νέα τελική προσπάθεια του Μάνου στο 65′, επίσης άστοχη με τη μπάλα να περνά πάνω από το αροζόντιο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και στο 68ο λεπτό, αλλά τα σου των Σημαιωνίδη και Κοζορώνη απορκούσθηκαν από σώματα αμυνομένων με μοναδικό κέρδος για τον Γιούχτα ένα κόρνερ.

Και καθώς δεν προέκυψε νικητής με τη συμπλήρωση του ενενηντάλεπτου, τη σκυτάλη πήρε η διαδικασία των πέναλτι που βρήκε νικητή τον Ρεθυμνιακό με 6-5.

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Χανίων)



Βοηθοί: Μαυρεδάκης, Βράγκου (Χανίων)

ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ: Σπανός, Κώτσιος, Λιάκος (72’ Γαβαλάς), Χαλκιαδάκης, Σωπάσης, Νικολί (70’ Μεργέμογλου), Μπάρο, Κλείδης (75’ Μεργέμογλου), Σερβιλάκης, Τάκα (80’ Βαμβακάς), Γιαννούλης.

ΓΙΟΥΧΤΑΣ: Χανιωτάκης, Φαζός, Μίγγο, Ξενοκτιστάκης, Κοζορώνης, Κωστάκης (75’ Καστελλιανάκης), Πιστικός (63’ Σουρνάκης), Μάνος, Φέκκας (63’ Συμεωνίδης), Φθενάκης (63’ Αντέο), Κορνιλάκης (38’ λ.τ. Κατσούρρι)

Δύο γκολ και δύο αποβολές

Ο ΑΟ Τυμπακίου τα γκολ (δύο) και η ομάδα του Βραχασίου τις αποβολές (δύο). Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-0 και την πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 17ο λεπτό όταν ο Τσανάι σέντραρε και ο Βλαχάκης με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τηξς εστίας του Ματακουνάκη.

Στο 22′ ο Πήλιος από καλή θέση δεν κατέφερε να νικήσει τον Γκέγκα, ενώ στο 35ο λεπτό το πλασέ του Ορφανουδάκη από πολύ καλή θέση, μετά από βαθιά του Γκελοσάνι, ήταν άστοχο.

Στο 42ο λεπτό άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης, καθώς το Βραχάσι έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Ρομπέρτο Λούσι.

Στο 44′ η κεφαλιά του Γυφτάκη δεν ανησύχησε τον Μακατουνάκη, ο οποίος μπλόκαρε τη μπάλα και κάπως έτσι ολολκηρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τυμπάκι χωρίς σκορ.

Στο 57ο λεπτό ο Κίστα σούταρε, με τη μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μακατουνάκη. Στο 64′ Βουιδάσκης δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέγκα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ (1-0) στο 68ο λεπτό. Ο Χαράλαμπος Αραμπατζής έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και πλασέ στη γωνία του Γκέγκα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Τυμπακίου.

Νέα αποβολή για την ομάδα του Βραχασίου, η οποία συνέχισε με εννέα ποδοσφαιριστές. Στο 69ο λεπτό αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Μόντι Χαλιλάι.

Στο 73′ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κίστα ο Μακατουνάκης έχασε τη μπάλα και οι αμυνόμενοι έδιωξαν προ της γραμμής, ενώ

Το Τυμπάκι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 (που ήταν και το τελικό σκορ) με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπάμπη Πήλιου στο 82ο λεπτό.

Διαιτητής: Αντωνίου (Χανίων)



Βοηθοί: Καγιαμπάκης, Μαρκάκης (Χανίων)

ΑΟ Τυμπακίου: Μακατουνάκης, Καραγκεβρούδης, Καλαϊτζάκης (64′ Αραμπατζής), Μπαμπουλάκης, Κωστίκος, Γκελοσάνι (46′ Θεοδωράκης), Βουϊδάσκης, Πήλιος (85′ Μπεκιαρίδης), Σμαραγδάκης (78′ Μαυρογιάννης), Λούσι, Ορφανουδάκης (64′ Καρράς).

Βραχάσι: Γκέγκα, Τσανάι, Γκερδούκι, Γυφτάκης (78′ Γκρέμος), Ζερβός, Πουσκούρισιτς (54′ Μανδουράρης), Παπαστεφανάκης, Χαλιλάι, Κίστα, Χαμαλάκης, Βλαχάκης.





Φάση: 1η

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου



Εργοτέλης – Χανιά 0-1



Πλατανιάς – Χερσόνησος 4-2 πέν. (3-1 πέν, 1-1 κ.α.)



Επισκοπή – Πανακρωτηριακός 3-5 πέν. (2-4 πέν., 1-1 κ.α.)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου



ΑΟΑΝ – ΠΟΑ 0-1



Ρεθυμνιακός – Γιούχτας 6-5 πέν. (0-0 κ.α.)



Τυμπάκι – Βραχάσι 2-0