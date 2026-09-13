Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Νομοθετική ρύθμιση για δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά ζητάει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων των αγροτικών επιδοτήσεων.

Με το Ν. 5302/2026 (Άρθρο 100) προβλέφθηκε ότι, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, οι γεωργοί που δηλώνουν εκτάσεις και αποδεδειγμένα ασκούν ενεργή αγροτική δραστηριότητα λογίζεται ότι έχουν τις αντίστοιχες εκτάσεις στη διάθεσή τους, για τις ανάγκες εφαρμογής των ενισχύσεων της ΚΑΠ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, με την οποία εξασφαλίστηκε ότι, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παραμένουν «επιλέξιμες» για χρηματοδότηση, παρά τις εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήταν πολύ σημαντική και έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διευκόλυνση της διαδικασίας δηλώσεων αγροτικών επιδοτήσεων.

Παρόλα αυτά σημαντική μερίδα αγροτών και κτηνοτρόφων στην Κρήτη, παραμένει εγκλωβισμένη στο σύστημα δηλώσεων δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων, χωρίς δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα και μάλιστα για ακίνητα τα οποία είναι ενταγμένα στο ΟΣΔΕ.

Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί τα εξής προβλήματα:

(α) Αδυναμία απόδειξης κυριότητας επί αγροτεμαχίων με ενεργή αγροτική δραστηριότητα σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, όπου έχει οριστικοποιηθεί το Κτηματολόγιο.

(β) Εμπλοκή με δασικούς χάρτες λόγω καθυστέρησης στην εξέταση των αντιρρήσεων.

Συνεπώς προκύπτει μεγάλος κίνδυνος, για τους παραγωγούς που αποδεδειγμένα ασκούν πραγματική και ενεργή γεωργική δραστηριότητα σε εκτάσεις δηλωμένες στο Ο.Σ.Δ.Ε. να αποκλείονται αυτομάτως από τις ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, είτε λόγω της εκ παραδρομής απώλειας δικαιώματος προσφυγής κατά των κτηματολογικών εγγραφών είτε λόγω του χαρακτηρισμού των αντίστοιχων περιοχών ως δασικών και πάντως χωρίς δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα.

Για τη θεραπεία των παραπάνω προβλημάτων και για να μη χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητά από την Κυβέρνηση, άμεσα νέα νομοθετική ρύθμιση κατ΄αναλογία του άρθρου 100 του Ν. 5302/2026 με την οποία σωρευτικά να προβλέπεται :

(i) μέχρι την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών να υπάρχει δυνατότητα δήλωσης των αγροτεμαχίων στα οποία ασκείται αποδεδειγμένα ενεργή γεωργική δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από το έτος ενίσχυσης.

(ii) χορήγηση αναδρομικής προθεσμίας διοικητικής διόρθωσης των οριστικών κτηματολογικών εγγραφών για αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ, και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές κτηματολογικές εγγραφές.

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