Μην αφήνεις τη σχέση να γίνει συνήθεια: Πώς ξαναζωντανεύει ένα ζευγάρι. Του γέροντος Νεκτάριου* (βίντεο)

Πώς αλλάζει μια σχέση όταν η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις και η ρουτίνα αρχίζουν να παίρνουν τη θέση του χρόνου που είχε κάποτε το ζευγάρι; Και τι μπορεί να βοηθήσει δύο ανθρώπους να ξαναδώσουν χώρο στην αγάπη τους;

Σε αυτή την ομιλία εξετάζεται μια πραγματικότητα που συναντούν πολλά ζευγάρια όσο περνούν τα χρόνια: τα προβλήματα αυξάνονται, οι ευθύνες μεγαλώνουν, έρχονται τα παιδιά και πολλές φορές η σχέση περνά σταδιακά σε δεύτερη μοίρα. Ο ομιλητής, μέσα από προσωπικές εμπειρίες, περιστατικά και τη δική του πνευματική οπτική, μιλά για την κρίση που μπορεί να εμφανιστεί σε έναν γάμο, για την απογοήτευση που δημιουργείται όταν ο ένας αισθάνεται ότι ο άλλος έχει αλλάξει και για το πόσο εύκολα η συνήθεια μπορεί να καλύψει όσα ένωσαν αρχικά δύο ανθρώπους.

Το βασικό ερώτημα είναι απλό: χάθηκε πραγματικά η αγάπη ή απλώς σκεπάστηκε από την καθημερινότητα; Στο βίντεο γίνεται λόγος για: - την κρίση που μπορεί να περνά ένα ζευγάρι μέσα στα χρόνια - τη ρουτίνα και την καθημερινότητα στη σχέση - τον ρόλο των παιδιών και των οικογενειακών υποχρεώσεων - την απομάκρυνση και τις σκέψεις που δημιουργούνται σε δύσκολες περιόδους - την ανάγκη το ζευγάρι να βρίσκει ξανά χρόνο μόνο του - το πώς μικρές αλλαγές μπορούν να ανανεώσουν κοινές στιγμές και συναισθήματα - την εικόνα της φωτιάς που χρειάζεται να την ανακατέψεις για να ξαναφουντώσει.

Μερικές φορές η σχέση δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Χρειάζεται να θυμηθούν δύο άνθρωποι τι υπήρχε πριν η καθημερινότητα γεμίσει όλο τον χώρο ανάμεσά τους.

* π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης - Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ - Τρίκορφο Φωκίδος

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