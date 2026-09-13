Βρύσαλης: "Διαχρονική κοροϊδία" οι 1.000 προσλήψεις νοσηλευτών – Πάνω από 20.000 τα κενά στο ΕΣΥ

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'Εντονες αντιδράσεις προκαλούν στον ιατρικό και νοσηλευτικό κόσμο οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας για 1.000 νέες προσλήψεις νοσηλευτών μέχρι τον Νοέμβριο.

Με μια σκληρή δήλωση, Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Θα αγωνιστώ για ένα ισχυρό και δίκαιο κοινωνικό κράτος – Η ΝΔ οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, κάνει λόγο για «διαχρονική κοροϊδία» και «εμπαιγμό» των μαχόμενων υγειονομικών, αποδομώντας πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και αναδεικνύοντας τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού που οδηγούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) σε λειτουργικό αδιέξοδο.

Η δήλωση του κ. Βρύσαλη:

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση, μέσω του υφυπουργού Υγείας κ. Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε 1.000 προσλήψεις νοσηλευτών μέχρι τον Νοέμβριο.

Για άλλη μια φορά, επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κλίμα αναμονής και προσμονής στους μαχόμενους υγειονομικούς, τη στιγμή που οι πραγματικές ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων ξεπερνούν τις 20.000 κενές θέσεις προσωπικού, ενώ μόνο στην Κρήτη οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν τις 2.000.

Ακόμη και αν οι 1.000 θέσεις υλοποιηθούν και αφορούν πράγματι νέους εργαζόμενους και όχι ανακύκλωση ήδη υπηρετούντος προσωπικού μέσω αλλαγής σύμβασης ή μετακίνησης, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μόλις 8 εργαζόμενους για κάθε ένα από τα περίπου 125 νοσοκομεία.

Η πραγματικότητα στο ΠΑΓΝΗ είναι χαρακτηριστική. Από το αρχικό αίτημα για 40 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας μόλις 22. Από αυτούς, οι 20 ήδη εργάζονταν στο νοσοκομείο και ουσιαστικά μόλις 2 ήταν νέοι νοσηλευτές, την ίδια στιγμή που μόνο το τελευταίο οκτάμηνο καταγράφηκαν περίπου 30 συνταξιοδοτήσεις.

Αυτή είναι η «ενίσχυση» του ΕΣΥ;

Για ακόμη μία φορά ακούμε από την κυβέρνηση μεγάλα λόγια για τη στήριξη του ΕΣΥ, την ενίσχυση της Νοσηλευτικής και την αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών. Η πραγματικότητα, όμως, βρίσκεται στους χώρους δουλειάς και διαψεύδει καθημερινά αυτή την εικόνα.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού είχαν κατατεθεί 15.995 οριστικές και 3.138 προσωρινές αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή συνολικά 19.133 αιτήσεις. Και ο αριθμός αυτός αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς είχε δοθεί παράταση έως τις 31 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, τα αιτήματα των ίδιων των νοσοκομείων για προσωπικό περικόπτονται με το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών και των «ταβανιών».

Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει να δηλώνει ότι «το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ».

Την κυβερνητική αυτή εικόνα τη διαψεύδει πρώτα απ’ όλα η καθημερινότητα που βιώνουν εργαζόμενοι και ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία.

Τη διαψεύδουν, επίσης, τα επίσημα στοιχεία της απογραφής των εργαζομένων στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα οποία ο συνολικός αριθμός μόνιμων και συμβασιούχων εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας έχει μειωθεί κατά περίπου 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τη διαψεύδει ακόμη το γεγονός ότι το 2026 το κονδύλι για τη μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας είναι μειωμένο κατά 180 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025.

Οι «1.000 θέσεις» δεν σημαίνουν 1.000 νέους νοσηλευτές

Η εξαγγελία των 1.000 θέσεων παρουσιάζεται ως μεγάλη ενίσχυση του ΕΣΥ. Όμως χρειάζεται να λέμε ολόκληρη την αλήθεια.

1.000 θέσεις δεν σημαίνει αυτομάτως 1.000 νέους νοσηλευτές που θα προστεθούν στο υπάρχον προσωπικό των νοσοκομείων.

Ένα μέρος των θέσεων μπορεί να αφορά ήδη υπηρετούντες εργαζόμενους που μετακινούνται από νοσοκομεία προς Κέντρα Υγείας και άλλες δομές. Ένα άλλο μέρος αφορά εργαζόμενους που ήδη υπηρετούν ως επικουρικοί και ενδέχεται να μονιμοποιηθούν.

Η μονιμοποίηση των επικουρικών εργαζομένων είναι ασφαλώς θετική και αποτελεί πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Δεν μπορεί όμως να παρουσιάζεται ως νέα πρόσληψη, αφού ο εργαζόμενος ήδη καλύπτει μια θέση και μια πραγματική ανάγκη του ΕΣΥ.

Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις. Αν ένας νοσηλευτής φύγει από ένα νοσοκομείο και μετακινηθεί σε ένα Κέντρο Υγείας, το κενό στο νοσοκομείο δεν εξαφανίζεται. Απλώς μεταφέρεται.

Το ΕΣΥ χρειάζεται πραγματική αύξηση του προσωπικού. Χρειάζεται νέους εργαζόμενους που θα προστεθούν στο υπάρχον δυναμικό και θα καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

Αν η κυβέρνηση πραγματικά ήθελε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, θα προκήρυσσε όλες τις κενές οργανικές θέσεις, θα μονιμοποιούσε όλους τους συμβασιούχους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα προχωρούσε σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Για την Υγεία υπάρχει πάντα το «δημοσιονομικό ταβάνι»

Όταν πρόκειται για την Υγεία, ακούμε διαρκώς ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος».

Δεν υπάρχει χώρος για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Δεν υπάρχει χώρος για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Δεν υπάρχει χώρος για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Δεν υπάρχει χώρος για ουσιαστική αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Δεν υπάρχει χώρος για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλων των εργαζομένων που δουλεύουν σε αντίστοιχες συνθήκες.

Όταν όμως πρόκειται για άλλες κυβερνητικές προτεραιότητες, για νατοϊκούς εξοπλισμούς ,που δεν



έχουν σχέση με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μας , για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εξαφανίζονται.

Για την Υγεία υπάρχουν ταβάνια. Για τα κέρδη των λίγων, τα ταβάνια δεν υπάρχουν.

Το ΕΣΥ δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν χρειάζονται άλλα χειροκροτήματα και μεγάλα λόγια.

Χρειάζονται προσλήψεις, αξιοπρεπείς μισθούς, ΒΑΕ, δικαιώματα και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Δεν μπορεί η λειτουργία των νοσοκομείων να στηρίζεται μόνιμα στο φιλότιμο και στην αυτοθυσία των εργαζομένων.

Το φιλότιμο δεν είναι σχέδιο στελέχωσης.



Η υπερεργασία δεν είναι λύση.



Τα χρωστούμενα ρεπό δεν είναι δικαίωμα.



Η εξουθένωση δεν είναι κανονικότητα.

Οι υγειονομικοί είναι «ήρωες» όταν σιωπούν και δουλεύουν μέχρι την εξάντληση, αλλά γίνονται «πρόβλημα» όταν διεκδικούν.



Είναι χρήσιμοι όταν καλύπτουν τις ελλείψεις, αλλά χαρακτηρίζονται με απαξιωτικούς όρους όταν τις αποκαλύπτουν και αγωνίζονται μαζί με τον λαό για το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν Υγεία.

Δεν θα αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές εξαγγελίες και λογιστικές αλχημείες. Χρειάζεται πραγματική στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και οι ασθενείς δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Διεκδικούμε ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως στελεχωμένο και χρηματοδοτούμενο, που θα υπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων και όχι τη λογική του κέρδους.

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