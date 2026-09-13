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Θάνατος 57χρονου ψαροντουφεκά: Τον ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του άλλος ψαράς

ψαροντουφεκάς
clock 18:36 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη ζωή του έχασε 57χρονος αλλοδαπός ψαροντουφεκάς σε θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας όπου είχε πάει για ψάρεμα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος», και ανασύρθηκε από άλλον αλιέα.



Στη συνέχεια, ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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