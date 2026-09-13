Καταγγελία - σοκ για τη γιατρό στο Κολωνάκι: "Μου διέκοψε την αγωγή - Έπαθα ανήκεστο βλάβη στα νεφρά"

Ο κλοιός γύρω από τους δύο γιατρούς, ιδιοκτήτες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δείχνει να στενεύει. Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν, νέες, σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας ένα άκρως ανησυχητικό μοτίβο ιατρικών πρακτικών.

Μέσω τηλεοπτικών σταθμών, πρώην ασθενείς του ιατρείου περιγράφουν περιστατικά που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά, κάνοντας λόγο για προτροπές διακοπής κανονικών φαρμακευτικών αγωγών, ανύπαρκτες διαγνώσεις καρκίνου και θεραπείες σε χώρους χωρίς καμία υποδομή.

«Το βλέπω, θα πάθεις καρκίνο»



Μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες έγινε από γυναίκα, η οποία, πάσχοντας από αυτοάνοσο νόσημα, επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, αναζητώντας συμπληρωματική βοήθεια. Η γιατρός φέρεται, αφού εξέτασε το αίμα της, να την τρομοκράτησε, υποστηρίζοντας πως τα φάρμακα που ήδη έπαιρνε θα της προκαλούσαν καρκίνο.

«Μου είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάθω καρκίνο από τα φάρμακα που παίρνω. “Το βλέπω, αν το συνεχίσεις, θα πάθεις καρκίνο”, και με έπεισε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να κόψω τα φάρμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά η καταγγέλλουσα στον ΣΚΑΪ.

Τη θέση της επιστημονικής αγωγής πήραν βιταμίνες και σκευάσματα του ιατρείου. Έξι μήνες μετά, ωστόσο, η υγεία της γυναίκας κατέρρευσε. Απευθυνόμενη σε νεφρολόγο, υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις. Η αντίδραση του ειδικού γιατρού, όταν είδε τα αποτελέσματα, ήταν δραματική: «Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα, ήταν βράδυ, ήμουν στην εργασία μου, μου είπε: “Παράτα τα όλα και έφυγες για το νοσοκομείο που διανυκτερεύει, χάνεις τα νεφρά σου”».





Η γυναίκα νοσηλεύτηκε και υποβλήθηκε σε βαριά φαρμακευτική αγωγή. Όπως υποστηρίζει, η βλάβη που υπέστη είναι μόνιμη, υποχρεώνοντάς την σε ιατρικό έλεγχο ανά τρίμηνο. Μάλιστα, η ίδια καταγγέλλει πως όταν ενημέρωσε την κατηγορούμενη γιατρό για την κρίσιμη κατάστασή της, εκείνη αδιαφόρησε πλήρως και δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της.

Πλασμαφαίρεση σε δωμάτιο «χωρίς καμία υποδομή»



Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η ίδια θεραπεία στην οποία υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν καταλήξει.

Καταγγέλλουσα περιέγραψε πως η γιατρός της πρότεινε τη συγκεκριμένη μέθοδο, βάζοντάς την σε έναν χώρο όπου την ίδια στιγμή γινόταν αφαίμαξη σε άλλον ασθενή. «Μου την εξήγησε: “Θα κάνεις αυτό, θα φύγουν οι τοξίνες, θα γλιτώσεις από το αυτοάνοσο”. Αλλά ήταν ένα δωμάτιο που δεν είχε καμία υποδομή», εξήγησε.





Παράλληλα, η ασθενής αποκάλυψε ότι δεν έλαβε ποτέ απόδειξη για τις πανάκριβες συνεδρίες και τις βιταμίνες, επιλέγοντας τη «μαύρη» πληρωμή προκειμένου να μειώσει το τελικό κόστος, καταδεικνύοντας πρακτικές εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Ψευδείς διαγνώσεις και «stem cells»



Οι μαρτυρίες, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, σύζυγος πρώην ασθενούς κατήγγειλε απευθείας τη γιατρό Ιωάννα Γάκα για ψευδή, δραματική διάγνωση: «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε».

Επιπλέον, ασθενής ρωσικής καταγωγής επιβεβαίωσε την εφαρμογή αμφιλεγόμενων θεραπειών στο εν λόγω ιατρείο: «Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία».

Η ώρα της Δικαιοσύνης



Υπό το βάρος αυτών των νέων στοιχείων και των καταθέσεων των εργαζομένων, οι δύο ιδιοκτήτες του ιατρείου αναμένεται να περάσουν τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το κατώφλι του ανακριτή.

Οι γιατροί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, έχοντας λάβει ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή απέναντι στις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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