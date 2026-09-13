Ισραήλ: Σε μια επταετία δαπανήθηκαν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ των πρωθυπουργών

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σχεδόν 470.000 δολάρια έχει δαπανήσει το Ισραήλ από το 2019 έως τον Αύγουστο του 2026 για κομμωτική, μακιγιάζ και έξοδα που συνδέονται με την επίσημη παρουσία των πρωθυπουργών του εντός και εκτός χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν έπειτα από αίτημα παροχής πληροφοριών που είχε υποβάλει τον Δεκέμβριο του 2025 η δικηγόρος Γιαάρα Βίνκλερ-Σαλίτ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα συνδέονται, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με περίπου το 90% των συνολικών δαπανών για κομμωτική και μακιγιάζ που περιλαμβάνονται στα σχετικά αρχεία.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετά από τα έγγραφα έχουν απαλειφθεί συγκεκριμένες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων τα ονόματα προσωπικών κομμωτών και επαγγελματιών μακιγιάζ του πρωθυπουργού, με την αιτιολογία ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να επηρεάσει ζητήματα «κρατικής ασφάλειας».

4.180 δολάρια για μαλλιά και μακιγιάζ σε τρεις μήνες το 2023

Τα αναλυτικά στοιχεία αποτυπώνουν τις δαπάνες ακόμη και ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη του 2023.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2023, το κράτος κατέβαλε περίπου 2.600 δολάρια για την περιποίηση των μαλλιών του πρωθυπουργού και ακόμη 1.580 δολάρια για υπηρεσίες μακιγιάζ.

Μόνο τον Οκτώβριο του 2023, η δαπάνη για το styling των μαλλιών του πρωθυπουργού ανήλθε σε 810 δολάρια.

Οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την κυβέρνηση. Το 2023 έφτασαν περίπου τα 103.000 δολάρια, ενώ το 2022, επί των κυβερνήσεων των Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, είχαν περιοριστεί στα 27.600 δολάρια.

Ρεκόρ το 2025 – 13.500 δολάρια για ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον

Η μεγαλύτερη ετήσια δαπάνη καταγράφηκε το 2025, όταν το συνολικό κόστος άγγιξε τα 111.000 δολάρια.

Σημαντικό μέρος του ποσού συνδέεται με ταξίδια στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά, επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2025 συνοδεύτηκε από έξοδα περίπου 13.500 δολάρια μόνο για μακιγιάζ και styling.

Αντίστοιχα, ταξίδι στην αμερικανική πρωτεύουσα τον Ιούλιο του 2024 είχε επιβαρύνει το δημόσιο με περίπου 11.500 δολάρια για τις ίδιες υπηρεσίες.

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στα επίσημα στοιχεία επαναφέρουν έτσι τη συζήτηση στο Ισραήλ για το κόστος της δημόσιας εικόνας των πολιτικών ηγετών, αλλά και για το εύρος των εξόδων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ -Τι συνέβη στο ιατρείο

Κρήτη - μεταναστευτικό: Λέμβος με 70 άτομα εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων



