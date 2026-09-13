Τραγωδία στην Ινδονησία: Έξι νεκροί και 130 αγνοούμενοι από ανατροπή επιβατικού πλοίου

Σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για 130 αγνοούμενους μετά την ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Θάλασσα της Ιάβας, με έξι ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 113 να έχουν διασωθεί. Το πλοίο «Virgo Transport 8», με 243 επιβάτες και πλήρωμα, ανετράπη εν μέσω κακοκαιρίας, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.







Ένα επιβατικό πλοίο από την Ινδονησία με 243 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και 30 μελών πληρώματος, αναφέρθηκε ότι εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του με τις αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε συνθήκες κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία διάσωσης.

Παρά τις αρχικές αναφορές της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και διάσωσης ότι το πλοίο είχε βυθιστεί, ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας, Ντούντι Πουρβαγκάντι, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή ότι το πλοίο ανετράπη και δεν βυθίστηκε.

Ο υπουργός επικαλέστηκε παρατηρήσεις από το πλήρωμα ελικοπτέρου που πέταξε πάνω από την περιοχή, προσθέτοντας ότι τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης



Ο Πούτου Σουνταγιάνα, επικεφαλής του γραφείου της υπηρεσίας διάσωσης στο Μπαντζαρμασίν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι διασωθέντες μεταφέρονται με διάφορα παραπλέοντα σκάφη, ενώ ορισμένοι από αυτούς θα διακομιστούν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας.

Για τον εντοπισμό των αγνοουμένων έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη, με τη συνδρομή διασωστικών ομάδων, πλοίων και ελικοπτέρου που επιχειρούν στο τελευταίο γνωστό στίγμα του επιβατηγού πλοίου.

Το χρόνιο πρόβλημα



Η Ινδονησία, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα επιβατηγά πλοία και τα φέρι μπόουτ για τις μετακινήσεις του πληθυσμού, καθώς οι θαλάσσιες διαδρομές είναι πολύ πιο προσβάσιμες και οικονομικές σε σύγκριση με τις αεροπορικές μεταφορές.

Ωστόσο, τα πρότυπα ασφαλείας δεν εφαρμόζονται πάντα αυστηρά, με αποτέλεσμα να καταγράφεται υψηλός αριθμός ναυτικών ατυχημάτων στη χώρα.

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