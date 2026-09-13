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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες "ταξίδεψαν" μέχρι την ακριτική Γαύδο!

γαυδος - ταυτοτητες
clock 16:21 | 13/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο ακριτικό νησί της Γαύδου βρέθηκαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ανταποκρινόμενα άμεσα στο αίτημα της Δημάρχου, Λίλιαν Στεφανάκη, με σκοπό την έκδοση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων για τους μόνιμους κατοίκους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη για την ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης του νησιού, η μετάβαση των κατοίκων σε αστυνομικά τμήματα της Κρήτης θα σήμαινε μεγάλη ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου και σημαντικό οικονομικό κόστος.

Με την αυτοψία του κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί, οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν άμεσα, έγκυρα και χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο τους.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δήμαρχος Γαύδου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Ταξίαρχο και Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, κ. Κανέλλο, για τη θετική του ανταπόκριση, καθώς και προς όλα τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που ταξίδεψαν μέχρι το νησί για να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία.

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