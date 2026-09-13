Ανάβυσσος: Πυροβολισμοί έξω από beach bar τα ξημερώματα της Κυριακής - Εντοπίστηκαν κάλυκες και ίχνη αίματος

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από beach bar, που βρίσκεται στην Ανάβυσσο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ενημερώθηκε το κέντρο Άμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στο κατάστημα, όταν όμως έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο δεν βρήκαν κάποιον. Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του καταστήματος εντόπισαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Λίγη ώρα αργότερα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ότι στο κέντρο υγείας Καλυβίων είχαν μεταβεί δύο τραυματίες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν ένας 20χρονος Έλληνας, που είχε τραύμα από γυαλί στη γάμπα, και ένας 41χρονος Πακιστανός που έφερε διαμπερές τραύμα στον ώμο από σφαίρα. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο τραυματίες στις καταθέσεις τους έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κατάστημα.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι.

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