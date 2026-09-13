Νίκος Βέρτης: Αποθέωση σε εστιατόριο για τον τραγουδιστή

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Ο Νίκος Βέρτης είναι ένας από τους αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του κοινού, γεμίζοντας τους χώρους που εμφανίζεται.

Πρόσφατα, ο τραγουδιστής βρέθηκε σε εστιατόριο και η παρουσιά του δεν περάσε απαρατήρητη.

Σε βίνεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο τραγουδιστής κάθεται σε ένα από τα τραπέζια στο εστιατόριο, την ώρα που οι υπόλοιποι θαμώνες τραγουδούσαν το «Πώς τολμάς». Ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.

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