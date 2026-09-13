"Μαζί σου ως το τέλος": Ανοιχτό για όλο τον κόσμο το "στερνό αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παρουσία κόσμου θα τελεστεί, εν τέλει, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και όποιος θέλει θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λυκούδης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή -στο Γ' Νεκροταφείο- θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην ανακοίνωσή της για το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οικογένειά του είχε αναφέρει ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί κόσμος.

Σήμερα όμως, ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε τα πράγματα με τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση.

Πάνω από 25.000 στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο



Η Νίκαια ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή έχει προγραμματιστεί για τις 19:30, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας η προσέλευση ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 25.000 ανθρώπους.

Η μεγάλη αγρυπνία

Από νωρίς το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Κιγκλιδώματα έχουν τοποθετηθεί για τη διαχείριση του πλήθους, ενώ στον χώρο έχουν στηθεί και σκηνές για τα τηλεοπτικά συνεργεία που θα καλύψουν τη σημερινή αγρυπνία.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, λόγω της μεγάλης αναμενόμενης προσέλευσης.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, σε επιφυλακή θα βρίσκεται και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η αγρυπνία αναμένεται να διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής

Κρήτη: "Καλό ταξίδι Ρενάτα" - Θλίψη για την 19χρονη που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο