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Μαζωνάκης: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του

γιωργος μαζωνακης
clock 10:00 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη Νίκαια θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του για να του πουν το τελευταίο "αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Η κηδεία πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, καθώς είχε προηγηθεί αναβολή της νεκροψίας-νεκροτομής. Παράλληλα, η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρίσταται κατά τη διαδικασία

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Γιώργος Μαζωνάκης Κηδεία
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