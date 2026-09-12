Μαζωνάκης: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του

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Στη Νίκαια θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του για να του πουν το τελευταίο "αντίο" στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Η κηδεία πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, καθώς είχε προηγηθεί αναβολή της νεκροψίας-νεκροτομής. Παράλληλα, η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρίσταται κατά τη διαδικασία

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