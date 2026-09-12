Ηράκλειο: Αναστέλλεται η παραλαβή οινοποιήσιμου σουλτανί από την Ένωση

Η Ένωση Ηρακλείου, μετά από έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την αναστολή της παραλαβής λευκών οινοσταφύλων σουλτανί με οινοποιήσιμο κωδικό, λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Παράλληλα, συνεχίζει κανονικά την παραλαβή ποικιλιακών σταφυλιών στις ισχύουσες τιμές.

Η Ένωση καλεί την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους του Νομού Ηρακλείου και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να παρέμβουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αμπελουργία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος.

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