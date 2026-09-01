Λασίθι: Σε αγωνιστική ετοιμότητα τα νοσοκομεία ενόψει της παρουσίας του Άδωνι Γεωργιάδη στην Κρήτη

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Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι επιτροπές αγώνα των νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο νησί τον Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι των φορέων συναντώνται απόψε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην Ιεράπετρα, προκειμένου να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και να θέσουν επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των φορέων, διαμαρτύρονται για τη δραματική κατάσταση στην δημόσια υγεία του νομού, τονίζοντας ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και βασικές ιατρικές ειδικότητες δυσχεραίνουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Οι ανάγκες των πολιτών παραμένουν ακάλυπτες, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα ή να πηγαίνουν σε άλλες υγειονομικές μονάδες του νησιού.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου καλύπτονται μόλις δέκα ημέρες εφημερίας τον μήνα από παθολόγο, ενώ στο ίδρυμα υπηρετεί μόλις ένας καρδιολόγος.

Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι οι ασθενείς να αναγκάζονται να αναζητούν περίθαλψη είτε σε ιδιώτες γιατρούς είτε να μετακινούνται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο).

Κάνοντας λόγο για συστηματική υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν φροντίδας υγείας στο Λασίθι, οι φορείς ζητούν την άμεση στελέχωση των νοσοκομείων με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να αναδείξουν τα αιτήματά τους κατά την επίσκεψη του Υπουργού, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις και τονίζοντας πως οι κάτοικοι του Λασιθίου δικαιούνται πλήρη, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας

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