Οι makeup artists συμφωνούν: «Μετά τα 50, το μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή το βλεφάρου μπορεί να σας δείχνει μεγαλύτερες»

Τα μάτια αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του προσώπου που επιλέγουν οι γυναίκες να τονίσουν - όχι μόνο επειδή είναι το πιο εκφραστικό σημείο, αλλά και επειδή το μακιγιάζ μπορεί να αναδείξει εντυπωσιακά τη φωτεινότητα και το χρώμα τους. Όλες γνωρίζουμε ότι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία είναι το μαύρο μολύβι (eyeliner) και ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να κάνουμε τα μάτια να ξεχωρίσουν, απλώς εφαρμόζοντάς το στην εσωτερική γραμμή του βλεφάρου.

Ωστόσο, το μαύρο μολύβι ενδέχεται να μην είναι ο καλύτερος σύμμαχος όταν ο στόχος είναι η νεανική όψη. Η εφαρμογή του, ειδικά στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου, μπορεί να κάνει τα μάτια να φαίνονται μικρότερα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου υπερβολικά σκληρά.

Η γνώμη της ειδικού



Το έντονο, σκούρο μακιγιάζ μάτια μετά τα 50 δεν βοηθά στην αναζωογόνηση του βλέμματος, ούτε κάνει τα μάτια να φαίνονται μεγαλύτερα. Σχετικά με αυτό, η makeup artist Bárbara Martos σημειώνει: «Αν δεν εφαρμοστεί με μεγάλη προσοχή, το μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή μπορεί να σας προσθέσει χρόνια».



Καθώς μεγαλώνουμε, οι ανάγκες του δέρματος αλλάζουν. Για να δώσουμε σχήμα στα μάτια και να τα κάνουμε να ξεχωρίσουν, δεν είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε αποκλειστικά στο μαύρο μολύβι. Στα 50, η καλύτερη στρατηγική είναι να αποφεύγουμε τις υπερβολές με την ποσότητα του προϊόντος και, φυσικά, να το τοποθετούμε στα σημεία που πραγματικά αναδεικνύουν τη φυσική μας ομορφιά.

Το πρόβλημα με το μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή είναι ότι «κλείνει» τα μάτια, ενώ η σκιά που δημιουργεί είναι υπερβολικά βαριά. Αν τα μάτια χάνουν τη λάμψη τους, αυτό οφείλεται στο μαύρο χρώμα, το οποίο είναι πολύ δραματικό και σκληρό. Αυτό που χρειάζεται για ένα εφέ ανανέωσης είναι ακριβώς το αντίθετο: να προσθέσουμε φωτεινότητα και να «ανοίξουμε» το βλέμμα.

Σύμφωνα με την ειδικό, «όταν εφαρμόζετε σκούρο μολύβι στο κάτω μέρος, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές. Αν είναι δυνατόν, σβήστε το ελαφρώς (blend) ώστε το αποτέλεσμα να είναι απαλό. Διαφορετικά, μπορεί να σκληρύνει τα χαρακτηριστικά σας και να μην σας κολακεύει καθόλου».

Γι' αυτόν τον λόγο, η ώριμη επιδερμίδα ευνοείται πολύ περισσότερο από πιο ανοιχτές αποχρώσεις ή τόνους που δεν είναι τόσο βαθείς όσο το μαύρο. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται ρυτίδες, η χαλάρωση αυξάνεται και η φυσική λάμψη μειώνεται. Η χρήση ενός μαύρου μολυβιού σε εκείνη την περιοχή δημιουργεί μια σκληρή και μη κολακευτική σκιά.

Που κάνει «θαύματα» το eyeliner



Εκεί που το μαύρο μολύβι κάνει πραγματικά θαύματα είναι στη δημιουργία μιας λεπτής γραμμής κατά μήκος της ρίζας των πάνω βλεφαρίδων. Αυτή η τεχνική δίνει σχήμα στο μάτι και κάνει τις βλεφαρίδες να φαίνονται πιο πυκνές. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «αόρατο» eyeliner που δείχνει απόλυτα φυσικό.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της εφαρμογής του μολυβιού ανάμεσα στις βλεφαρίδες είναι ότι παραμένει σταθερό στη θέση του. Αντίθετα, η εσωτερική γραμμή του βλεφάρου είναι μια υγρή περιοχή, με αποτέλεσμα το προϊόν να μουτζουρώνει εύκολα. Αυτό δημιουργεί μια αμελή εικόνα και προσθέτει χρόνια, λόγω της ακανόνιστης σκιάς που μεταφέρεται κάτω από το μάτι.

Σύμφωνα με την Inma Novillo, επαγγελματία makeup artist και marketing manager της εταιρείας You Are The Princess: «Αν ήμουν 60 ετών, δεν θα έβαζα ποτέ μακιγιάζ στην εσωτερική γραμμή του κάτω βλεφάρου. Προσθέτει χρόνια χωρίς λόγο, σκληραίνει το βλέμμα και αφαιρεί τη φρεσκάδα».

Από την άλλη πλευρά, αυτό που πραγματικά αναζωογονεί και φωτίζει άμεσα τα μάτια είναι το λευκό ή μπεζ μολύβι. «Σε αυτή την ηλικία, αυτό που κολακεύει περισσότερο είναι να ανοίγουμε το βλέμμα με ανοιχτούς τόνους, να δίνουμε φως στην περιοχή και να επενδύουμε σε καλοσχηματισμένες βλεφαρίδες», προσθέτει η Novillo.

Πηγή: trendencias.com

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