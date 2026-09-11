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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσεχία – Ελλάδα 3-1: Πάλεψε και με το παραπάνω αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική(vid)

ελλαδα βολει
clock 19:35 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ήττα ξεκίνησε το φετινό Eurovolley η Εθνική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και έχασε με 3-1 από την Τσεχία.

Παίζοντας απέναντι στην 4η του περσινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, Τσεχία, γνωρίζαμε πως το έργο της Εθνικής μόνο εύκολο δεν θα ήταν. Στα δύο πρώτα σετ μάλιστα οι Τσέχοι έδειξαν πως θα έκαναν εύκολα το 3-0, ωστόσο στην συνέχεια η Ελλάδα ανέβηκε, μείωσε, έφτασε μια ανάσα από το 2-2 και μπορεί να έχασε με 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), αλλά .άφησε υποσχέσεις για την συνέχεια. Πλέον η “γαλανόλευκη” αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Ιταλία (12/09, 22:05), που νωρίτερα επικράτησε της Σουηδίας εύκολα με 3-0 σετ.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 11 (9/15 επ., 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 35% άριστες), Μούχλιας Δ. 10 (9/17 επ., 1 άσος), Βουλκίδης 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 άσοι), Ράπτης 16 (15/26 επ., 1 άσος, 48% υπ. – 28% άριστες) / Χανδρινός (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Θεοδόσης 3 (3/4 επ.), Βαϊόπουλος, Μάρκου 10 (10/17 επ.), Μούχλιας Σ., Τζιάβρας (λ., 57% υπ. – 43% άριστες)

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