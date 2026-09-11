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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Από το 2027 η υποχρέωση για δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου

ΕΛΙΕΣ 2025
clock 17:51 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παράταση δίνεται στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου για τους ελαιοπαραγωγούς, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ενημερώνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Η υποχρέωση για τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2027, ενώ οι σχετικές κυρώσεις για τη μη τήρησή της δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους ελαιοπαραγωγούς να λάβουν υπόψη τις νέες ημερομηνίες και να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

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