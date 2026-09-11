Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ζευγάρι γιατρών

Στην άσκηση δίωξης για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία προχώρησαν οι Αρχές σε βάρος των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής στην οποία βρέθηκε ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης όταν έπαθε ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση προκύπτει μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι από στοιχεία φαίνεται ότι η ιατρική πράξη έχει ξεκινήσει, ο ασθενής ήταν από πριν σε δύσκολη κατάσταση και το ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο ώστε να μπορεί να προβεί στην εν λόγω πράξη. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή για να λάβουν προθεσμία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Συνήγορος οικογένειας Μαζωνάκη: Θα ζητήσει αναβάθμιση κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Την αναβάθμιση της κατηγορίας από τη θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά και το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

»H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί». «Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών λέγοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».

Ερωτηθείς για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία - Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου, αναμονή για τοξικολογικές

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι κάμερες διαψεύδουν δύο βασικούς ισχυρισμούς των γιατρών (βίντεο)

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν πρόλαβε να συντάξει διαθήκη – Στην οικογένειά του περνά η περιουσία του