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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κυκλοφοριακό "έμφραγμα" στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη - Στα όριά τους οι οδηγοί

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ
clock 13:33 | 11/09/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη
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Για όποιον έχει την ατυχία να βρεθεί τις ώρες αιχμής στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, η λέξη «ταλαιπωρία» μοιάζει πολύ μικρή για να περιγράψει την πραγματικότητα.

Οι ουρές των ακινητοποιημένων οχημάτων ξεκινούν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και εκτείνονται σε εκατοντάδες μέτρα, φτάνοντας συχνά μέχρι το ύψος γνωστού πολυκαταστήματος, δοκιμάζοντας τα νεύρα και την υπομονή των οδηγών.

Ένα διαχρονικό πρόβλημα σε οριακό σημείο

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία αποτελεί βασική πύλη εισόδου και εξόδου για χιλιάδες πολίτες που κινούνται από και προς τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, την Εθνική Οδό και τη δυτική πλευρά της πόλης.

Όταν η ροή των οχημάτων αυξάνεται, η περιοχή μετατρέπεται σε μια απέραντη «παγίδα» καθυστερήσεων.

Η κατάσταση επιβαρύνεται δραματικά από δύο βασικούς παράγοντες:

Εν αναμονή της κατασκευής του νέου κυκλικού κόμβου από τον Δήμο Ηρακλείου που στοχεύει στη μόνιμη λύση του προβλήματος.

Τη μέρα της λαϊκής αγοράς

Η παράνομη στάθμευση και η αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων κάθε Τετάρτη που γίνεται λαϊκή αγορά μηδενίζουν κάθε ελπίδα γρήγορης διέλευσης.

Κάθε μέρα το ίδιο μαρτύριο

"Ξέρεις πότε μπαίνεις στη γραμμή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βγεις στην 62 Μαρτύρων", δηλώνει αγανακτισμένος οδηγός που χρησιμοποιεί τον δρόμο καθημερινά για τη δουλειά του.

Οι επαγγελματίες οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν πιο έντονη παρουσία της Τροχαίας ή της Δημοτικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μέχρι ο νέος κόμβος να δώσει την οριστική «ανάσα» που χρειάζεται η δυτική πλευρά του Ηρακλείου, η σύσταση προς τους οδηγούς παραμένει μία: Υπομονή, ψυχραιμία και, όπου είναι εφικτό, χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέσω Θερίσσου ή παράλληλων στενών των Καμινίων για την αποφυγή του απόλυτου μπλοκαρίσματος.

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