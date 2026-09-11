Μαζωνάκης: Αυτό ήταν το ησυχαστήριό του στη Σητεία

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Στο παραδοσιακό χωριό Πεύκοι στη Σητεία, μόλις 7-8 χιλιόμετρα από τον Μακρύ Γυαλό, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημιουργήσει το δικό του ησυχαστήριο.

Το σπίτι αυτό ήταν παλιότερα το ελαιοτριβείο της περιοχής το οποίο το αγόρασε, το ανακαίνισε και τα τελευταία χρόνια περνούσε τα καλοκαίρια του εκεί.

Το εξοχικό του είναι περίπου 150 τ.μ. και έχει μία μεγάλη βεράντα που βλέπει στο φαράγγι του χωριού.

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