Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης- Το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συναντάται με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, με την οικονομία και την ανάπτυξη να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Κατά τις τοποθετήσεις του άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

«Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται επίσης οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Κωνσταντίνος Σταυρακάκης, οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες επίκειται η επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησής τους στο κόμμα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο στις 19.30 το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου επίσης στο Βελίδειο.

Ορόσημο η ΔΕΘ 2026 για το ΠΑΣΟΚ

Η φετινή ΔΕΘ είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ και το μεγάλο στοίχημα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να εκμεταλλευτεί το βήμα του Βελλίδειου για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι επιλέγοντας ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές στηρίζουν την πολιτική δύναμη που είναι αξιόπιστη, σοβαρή και μπορεί να φέρει την Πολιτική Αλλαγή.

Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και η μη συνεργασία με τη ΝΔ είναι έννοιες αδιαπραγμάτευτες για τη Χαριλάου Τρικούπη, γι αυτό και ήταν άμεση η αντίδραση και το κλείσιμο της πόρτας στο άνοιγμα για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι «η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ», όμως «το ταγκό θέλει δύο».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του υπογράμμισε ότι με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ οι πολίτες στηρίζουν Πολιτική Αλλαγή.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια. Και πολιτική αλλαγή δεν γίνεται, αν δεν περάσει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού.Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο προοδευτικό σχέδιο για να αλλάξει η χώρα σελίδα. Γι’ αυτό και η νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος δρόμος για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να απευθυνθεί, στο Κέντρο αλλά και στους Κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, όπως και σε όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν απογοητευτεί και τα προτάξει το όραμα του κόμματος για το 2030 τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη με το σχέδιο, τα στελέχη και τις ρεαλιστικές λύσεις που μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της «Κυβερνησιμότητας» αναμένεται να ρίξει μεγάλο βάρος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες -όπως λένε στελέχη της πράσινης παράταξης- προτάσεις του κόμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O Κυριάκος Mητσοτάκης για τρεις ημέρες στο Καστελόριζο

Τσουκαλάς: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ: «Αυτή ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ»



