Άνοιξε τις πύλες της η εμβληματική έκθεση Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δ.Κ. Θεοδοσία Αγγελίδακη και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ηρακλείου, περιηγήθηκαν στην εντυπωσιακή μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης, που δημιούργησε ο Δήμος Ηρακλείου στον χώρο μνήμης στη Στοά Μακάσι και άνοιξε τις πύλες της την Πέμπτη 10/9.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της Στοάς Μακάσι και τη μετατροπή της σε έναν μόνιμο χώρο μνήμης και τιμής και τονίζοντας ότι η Στοά αποκτά πλέον τη χρήση που της αξίζει ιστορικά, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον της πόλης: «Βρισκόμαστε στην Στοά Μακάσι η οποία για το μακρό μέλλον, αποκτά μια χρήση με την οποία συνδέθηκε ιστορικά. Και αυτή είναι η μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι φυλακίστηκαν εδώ και εκπατρίστηκαν στη συνέχεια στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί. Αυτή η χρήση είναι μια χρήση που σπανίζει στην Ελλάδα. Οι χώροι μνήμης της κράτησης και του εκπατρισμού των ανθρώπων. Εδώ εντάσσεται σε ένα περιβάλλον το οποίο αφηγείται την Μάχη της Κρήτης, την Αντίσταση, την κατοχή, την απελευθέρωση».

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξήρε τη σημασία των συνεργασιών με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αλλάζουν την εικόνα του Ηρακλείου και ευχαριστώντας την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τα στελέχη του γραφείου Παλιάς Πόλης του Δήμου και όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε: «Όλα αυτά τα έργα πραγματοποιούνται χάρη σε συνέργειες που θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο κρίσιμες, αλλά απολύτως αποφασιστικές. Είναι οι συνέργειες με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την Περιφέρεια Κρήτης. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν είναι απλώς υποστηρικτής των δράσεων αυτών. Είναι μια πραγματικότητα ότι με την δική του ηγεσία στην Περιφέρεια, βρισκόμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε σημαντικά έργα,

τα οποία μεταμορφώνουν την πόλη και το νησί ολόκληρο. Ταυτόχρονα, με αυτή την μεταμόρφωση, εκπέμπουν και ένα ισχυρό διεθνές στίγμα, που αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Πιστεύω ότι αυτό επιτυγχάνεται και θα επιτυγχάνεται και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτήν την αποφασιστική συμβολή. Αυτό το ευχαριστώ αφορά και προσωπικά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη της οποία η συμβολή είναι πολύ καθοριστική για αυτό που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή στα Τείχη, και βέβαια τους συνεργάτες μας στον Δήμο. Ιδιαίτερα το γραφείο Παλιάς Πόλης, αλλά και αυτούς οι οποίοι ειδικότερα συνέβαλαν για να γίνει αυτή η έκθεση, τον Γιώργο Πετράκη και τον Μανώλη Αποστολάκη, διότι έχουν δώσει και το σχεδιαστικό τους στίγμα, το οποίο είναι πολύ έντονο».

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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αφού εξέφρασε την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της εμβληματικής έκθεσης και τη συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τον Αλέξη Καλοκαιρινό, αναφέρθηκε και στο έργο της αποκατάστασης των Νεωρίων που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες: «Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό που δείχνει το δρόμο. Ότι μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση με τον Δήμο Ηρακλείου, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, μπορούμε και παρουσιάζουμε στο Ηράκλειο αυτό το καταπληκτικό έργο, αυτή την ιστορική στοά της Αντίστασης. Μέσα από τα έργα του ΕΣΠΑ του Περιφερειακού μας προγράμματος, μία σειρά έργων σε όλη την Κρήτη είναι εν εξελίξει. Επίσης, πολύ σύντομα, πιστεύω τέλος του χρόνου με αρχές του επόμενου θα έχουμε την εγκατάσταση του αναδόχου στα Νεώρια του Ηρακλείου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που, με τη συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης θα είναι γεγονός η ανακαίνιση των κτιρίων αυτών. Όλα αυτά τα έργα εντάσσονται και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Οι τέσσερις πόλεις του νησιού, πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο, έχουν ένα σημαντικό ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για να αναδείξουμε την ιστορία, τον πολιτισμό, για έργα υποδομών και μία σειρά άλλων δράσεων. Συγχαρητήρια στον Δήμο Ηρακλείου, σε όλους τους συνεργάτες και στους συντελεστές που είχαν αυτή την ιδέα».

Η έκθεση, τα επίσημα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12/9, στις 18:30, δεν αποτελεί απλά άλλη μια καταγραφή γεγονότων αλλά κατάθεση συναισθημάτων και βαθιά επίγνωση της αξίας της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Για τη δημιουργία και λειτουργία της, πραγματοποιήθηκε έρευνα, περισυλλογή, αξιολόγηση και καταγραφή του ιστορικού και πληροφοριακού υλικού, σύνταξη κειμένων φωτογραφική καταγραφή, ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού, δημιουργία έντυπου υλικού προβολής έκθεσης καθώς και δημιουργία εικαστικών συνθέσεων και εκθεσιακού υλικού. Επίσης η παραγωγή βίντεο – ντοκιμαντέρ που αφορά την ιστορία του τόπου με έμφαση στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και μικρότερα βίντεο που προβάλουν υλικό σχετικό με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τις παραμονές του πολέμου, τη Μάχη της Κρήτης, την κατοχή και την Εθνική Αντίσταση στη Κρήτη, τα Ολοκαυτώματα των Μαρτυρικών Χωριών της Κρήτης και υλικό που αναφέρεται στην απελευθέρωση της Κρήτης και την κατάσταση στην μεταπολεμική περίοδο.

Το έργο εντάσσεται στο 3ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου και περιλαμβάνεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027».

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