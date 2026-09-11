Αύξηση επιτοκίων: Πόσο μεγαλύτερη δόση θα πληρώνουν οι δανειολήπτες

Μεγαλύτερες δόσεις δανείων θα πληρώνουν χιλιάδες δανειολήπτες, από την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μετά την χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει για 2η φορά, μέσα στο 2026, τα επιτόκια δανεισμού.

Η νέα αύξηση των επιτοκίων είναι της τάξης των 0,25 μονάδων βάσης και αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα στο 2,5% από 2,25% σήμερα. Πρόκειται για την δεύτερη αύξηση των επιτοκίων σε 3 μήνες, μια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν μεγαλύτερες δόσεις δανείων

Άνοδος των επιτοκίων που επηρεάζουν άμεσα τις δόσεις δανείων που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Για παράδειγμα για ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής τα 25 έτη, σήμερα έχει επιτόκιο 3,75% ενώ μετά την αύξηση θα φτάσει το 4%.

Συνεπώς από 771 ευρώ που είναι η μηνιαία δόση, μετά την άνοδο των επιτοκίων θα φτάσει τα 791 ευρώ, με την μηνιαία επιβάρυνση να είναι στα 20 ευρώ και την ετήσια στα 240 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει η Τράπεζα σε ανακοίνωση της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα:

το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα ανέβει στο 2,50%



το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης θα αυξηθεί στο 2,65%



το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης

Ακόμη η ΕΚΤ αναφέρεται και στο θέμα του πληθωρισμού.

Όπως επισημαίνεται, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σημαντικά άνω του στόχου του 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση δείχνει τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ να διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Μάλιστα σύμφωνα με το νέο επικρατέστερο σενάριο του προσωπικού της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο στο 3 % το 2026 και προβλέπεται να πέσει στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Σε κάθε περίπτωση οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη των επιτοκίων θα εξαρτηθεί με την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

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