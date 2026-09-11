«Λεωνίδας», «Τζατζίκι» και… «Greek Salad»: Τα απίθανα παρατσούκλια του Τζόλη στην Άρσεναλ (βίντεο)

Εκπληκτικό είναι το ξεκίνημα του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, με τον Έλληνα διεθνή να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο εντός της ομάδας όσο και στις τάξεις των φίλων των «κανονιέρηδων».

Ο 24χρονος εξτρέμ μίλησε στο Sky Sports και, με χιουμοριστική διάθεση, αποκάλυψε τα διαφορετικά παρατσούκλια που του έχουν κολλήσει οι νέοι του συμπαίκτες στο Λονδίνο. Μάλιστα, όπως ανέφερε, το «Λεωνίδας» δεν είναι το μόνο ελληνικό… προσωνύμιο που ακούει καθημερινά.

Οι παίκτες της Άρσεναλ επιστρατεύουν σχεδόν κάθε ελληνική λέξη που γνωρίζουν όταν απευθύνονται στον Τζόλη. Έτσι, μεταξύ άλλων, ο διεθνής άσος έχει ακούσει τα «τζατζίκι», «χωριάτικη», «Μύκονος» και «Σαντορίνη».

Το «Λεωνίδας», ωστόσο, προέκυψε για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Άρσεναλ, ο Τζόλης κατάφερε να πετύχει την καλύτερη επίδοση σε ένα απαιτητικό τεστ φυσικής κατάστασης, συνολικής απόστασης 1,4 χιλιομέτρων. Η επίδοσή του εντυπωσίασε μέλος του τεχνικού επιτελείου, το οποίο του έδωσε το συγκεκριμένο παρατσούκλι.

Το «τζατζίκι», από την άλλη, αποτελεί ένα παρατσούκλι που συνοδεύει τον Τζόλη από τα χρόνια του στην Κλαμπ Μπριζ. Ο ίδιος είχε εξηγήσει τότε πως οι συμπαίκτες του τον αποκαλούσαν έτσι λόγω της ελληνικής καταγωγής του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν του αρέσει καθόλου το συγκεκριμένο φαγητό.

Το συγκεκριμένο παρατσούκλι είχε μάλιστα περάσει και στο Fantasy, καθώς ο Τζόλης είχε επιλέξει για την ομάδα του την ονομασία «FC Tzatziki».

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