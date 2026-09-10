Κριμίλης: «Στόχος του Ηροδότου να καταφέρει να εδραιωθεί στις εθνικές κατηγορίες»

Ο προπονητής του Ηροδότου (National League 2, 3ος όμιλος), Χριστόφορος Κριμίλης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio με την Αθηνά Πατρινού και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Αναλυτικά είπε:

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΕΚΑΣΚ και την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες: «Ξεκινήσαμε πέρυσι τη συνεργασία μας με την ομάδα του Ηροδότου, καθώς φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά μου στην ομάδα, όπου κατακτήσαμε και την άνοδο. Εξ αρχής αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε παιδιά μικρής ηλικίας, εξελίξιμα, δουλεύοντάς τα πάνω στην φιλοσοφία μας. Σε συνδυασμό με 2-3 πιο έμπειρα παιδιά, που είχαν τον ρόλο τού καθοδηγητή, φτιάξαμε μια ομάδα με καλό κλίμα, που εξελισσόταν συνέχεια. Μου έκανε την πρόταση ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο οποίος είναι Τεχνικός Διευθυντής του συλλόγου και με τον οποίο είχα ξανά συνεργαστεί στο παρελθόν όταν ήμουν παίκτης και αυτός προπονητής. Οπότε, με μεγάλη μου χαρά αποδέχθηκα την πρόταση από αυτό το ιστορικό σωματείο».

Για τον σχεδιασμό του φετινού ρόστερ: «Ο αριθμός των παιδιών που κρατήσαμε από πέρυσι είναι 10 και κάναμε και έξι μεταγραφές. Τα έξι από τα δέκα παιδιά που κρατήσαμε θ’ αγωνιστούν για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Είναι παιδιά από 18 μέχρι 20 ετών, τα οποία τα πιστεύουμε και τα στηρίζουμε. Φέραμε και κάποια πιο έμπειρα παιδιά για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα δουλεύει και θα διεκδικεί τις πιθανότητές της με σκοπό να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία».

Για τον πρώτο ξένο στην ιστορία του συλλόγου, τον Γιόχαν Κρόφορντ: «Είναι ο πρώτος ξένος στην ιστορία του συλλόγου. Μας τον έφερε ο κ. Μπαξεβάνης, που είναι ο αρωγός αυτής της προσπάθειας που κάνει η ομάδα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όλη η διοίκηση στέκεται δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο στην ανδρική αλλά και στα άλλα τμήματα».

Για τον στόχο της ομάδας: «Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο, ασχέτως αν θα νικάει ή αν χάνει η ομάδα, είναι πως θα τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο. Ευελπιστούμε παιχνίδι με το παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι και να εδραιωθούμε στις εθνικές κατηγορίες».

Για την τεχνογνωσία που χρειάζεται σε αυτό το επίπεδο: «Εμείς στον σύλλογο τυχαίνει να έχουμε τον κύριο Μακράκη Τεχνικό Υπεύθυνο, μετά από ένα διάστημα την περσινή χρονιά ανέλαβε και ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης ως Γενικός Διευθυντής του συλλόγου, οπότε η ομάδα έχει πλαισιωθεί με άτομα γνώστες του αντικειμένου. Δεν έχουν να κάνουν όλα με τα χρήματα, σκεφτείτε εμείς πέρυσι, που πήραμε το πρωτάθλημα, δεν είχαμε ούτε έναν παίκτη μισθωτό. Περάσαμε μια συνέπεια στα παιδιά, που την αποδέχτηκαν, είχαν τη “δίψα” και στο τέλος δικαιωθήκαμε και εμείς αλλά και αυτά για τους κόπους τους».

Για το γεγονός πως τρεις ομάδες της Κρήτης (σ.σ. Ηρόδοτος, ΟΦΗ, Ρέθυμνο) βρίσκονται στον ίδιο όμιλο: «Θα είμαστε τρεις ιστορικές ομάδες της Κρήτης στον όμιλο. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα πέραν από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ο καθένας κάνει το καλύτερο δυνατό για τον σύλλογό του και θα χαρούμε πολύ να τους φιλοξενήσουμε στην έδρα μας».

Για το γήπεδο και την ανακαίνισή του: «Έχουμε κάνει πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου, στο παρκέ, στις κερκίδες, στ’ αποδυτήρια… Έχουμε και το δικό μας γυμναστήριο δίπλα στο γήπεδο, οπότε είναι όλο το οικοδόμημα όπως ακριβώς το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά».

Για το κρητικό μπάσκετ και την έλλειψη ομάδων στις υψηλότερες κατηγορίες: «Όλες οι ομάδες προσπαθούμε για το καλύτερο με σκοπό να γίνει ένα restart του μπάσκετ στο νησί. Η Κρήτη θεωρούμε ότι και πρέπει και μπορεί να εκπροσωπείται έστω από μια ομάδα στα μεγάλα “σαλόνια” του αθλήματος στην Ελλάδα. Οπότε, πάνω σ’ αυτήν τη γραμμή προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω και το καλύτερο δυνατό ώστε να αρχίσουν οι ομάδες της Κρήτης να πρωταγωνιστούν».