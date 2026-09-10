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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζορίστηκε», αλλά έκανε το 3Χ3 ο Παναθηναϊκός - Η βαθμολογία(vid)

παο
clock 23:46 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς του Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός «ζορίστηκε» πολύ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά πήρε τη νίκη με 3-1 στο ΟΑΚΑ σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Super League, έκανε το «3Χ3» κι έπιασε τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Κάνγκουα από ασίστ του Αντίνο στο 53’, ο Ταμπόρδα με πέναλτι στο 81’ και ο Ραστόντερ στο 90’+1’ σημείωσαν τα γκολ των «πράσινων», ισοφάρισε στο 74’ ο Θεοδωρίδης για την Κηφισιά που είχε μείνει με δέκα παίκτες απ’ το 63ο λεπτό.

Κίτρινες: 56’ Καμαρά - 11’ Ζολιμπουά, 47’ Μάνσο, 79’ Αντόνισε, 86’ Μπένι

Κόκκινες: 63’ Ζολιμπουά (2η κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (90’+2’ Κάτρης), Ταμπόρδα, Καμαρά (90’+2’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (60’ Λούζα), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (85’ Ραστόντερ), Τεττέη (60’ Ουναΐ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58’ Γιαγκνέ), Ρουκουνάκης (85’ Χριστόπουλος), Ζέρσον Σόουζα (58’ Μπένι), Πόμπο (67’ Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγάλ (67’ Θεοδωρίδης).

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 9

-. Παναιτωλικός 9

3. ΑΕΚ 7

-. Ολυμπιακός 7

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5. ΠΑΟΚ 6

-. ΟΦΗ 6

-. Άρης 6

8. Ηρακλής 4

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9. Bόλος 2

10. Κηφισιά 1

-. Καλαμάτα 1

-. Ατρόμητος 1

13. Αστέρας Τρίπολης 0

14. Λεβαδειακός 0

Επόμενη (4η) αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

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