Στην Ευρώπη αναλογούν 13,3 μαθητές ανά δάσκαλο- Στην Ελλάδα μόλις 7,4 μαθητές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το 2024 23,2 εκατ. μαθητές δημοτικού, 2,9% περισσότερους από το 2014. Στην Ισπανία φοιτούσαν 2,8 εκατ. μαθητές και δίδασκαν 248.000 εκπαιδευτικοί, με το τρίτο υψηλότερο ποσοστό σε ιδιωτικά-δημόσια σχολεία, κατά Eurostat.



Το 2024 υπήρχαν 23,2 εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας αριθμός σχεδόν σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά με μια υποκείμενη τάση που έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία: σήμερα αντιστοιχούν λιγότεροι μαθητές σε κάθε εκπαιδευτικό απ’ ό,τι το 2014.

Το επιβεβαιώνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλφαβητισμού και, μαζί με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών, παρουσιάζουν επίσης πόσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις ευρωπαϊκές τάξεις, ποιοι είναι και σε τι είδους σχολεία εργάζονται.

Η Γαλλία εξακολουθεί, με διαφορά, να είναι η χώρα με τα περισσότερα παιδιά στο δημοτικό: 4,1 εκατομμύρια το 2024. Ακολουθούν η Γερμανία (3,3 εκατομμύρια), η Ισπανία (2,8 εκατομμύρια) και η Ιταλία (2,6 εκατομμύρια). Στην άλλη άκρη, η Μάλτα φτάνει μόλις τους 27.537 μαθητές, το Λουξεμβούργο μένει στους 43.020 και η Κύπρος στους 60.596, αριθμοί που εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος κάθε χώρας όσο και από την ηλικία στην οποία τα παιδιά ξεκινούν το δημοτικό, η οποία διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Σε σχέση με πέρυσι, οι εγγραφές μειώθηκαν κατά 0,2% στο σύνολο της ΕΕ (35.153 μαθητές λιγότεροι), μια μικρή αλλά υπαρκτή πτώση. Η εικόνα αλλάζει αν κοιτάξει κανείς μια δεκαετία πίσω: από το 2014, ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί κατά 2,9% (659.086 περισσότεροι), αν και με πολύ άνισο τρόπο ανά χώρα. Δεκαπέντε κράτη μέλη κέρδισαν μαθητές σε αυτά τα δέκα χρόνια και έντεκα έχασαν. Το Λουξεμβούργο (+21,4%) και η Σλοβενία (+18,2%) βρίσκονται στην κορυφή των αυξήσεων· η Πολωνία (-25,7%), η Κροατία (-10,3%) και η Πορτογαλία (-10,0%) ηγούνται των μειώσεων.

Μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

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Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στο δημοτικό μειώνεται από το 2014



Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, ένας έμμεσος τρόπος μέτρησης των διδακτικών πόρων ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αποτυπώνει επίσης αλλαγές. Το 2024, ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 13,3 μαθητές για κάθε δάσκαλο δημοτικού, έναντι 14,2 πριν από μία δεκαετία. Η Ελλάδα (7,4) και το Λουξεμβούργο (8,2) είναι οι μόνες χώρες κάτω από τους 10· στον αντίποδα, η Γερμανία (15,2), οι Κάτω Χώρες (16,3), η Τσεχία και η Γαλλία (αμφότερες 17,9) και η Ρουμανία (18,2) ξεπερνούν τους 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

Η πτωτική τάση επαναλήφθηκε σε 23 από τις 27 χώρες μεταξύ 2014 και 2024, με τη Βουλγαρία (από 17,8 σε 10,4) και τη Σλοβενία (από 15,9 σε 10,8) ως τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Αυστρία είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα: η αναλογία της δεν μετακινήθηκε ούτε κατά ένα δέκατο, μένοντας στάσιμη στο 12,0. Στις υπόλοιπες χώρες η αναλογία αυξήθηκε, και η Λιθουανία ήταν αυτή που το αισθάνθηκε περισσότερο, περνώντας από 10,2 σε 13,7 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

Η Eurostat καταγράφει επίσης, σε μια ευρύτερη ανάλυση για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στάδιο, πόσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πίσω από αυτούς τους μαθητές. Το 2024 υπήρχαν περίπου 1,9 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή με 284.000, ακολουθούμενη από την Ιταλία (251.000), την Ισπανία (248.000) και τη Γαλλία (242.000, στοιχείο ελλιπές καθώς δεν περιλαμβάνει την ανεξάρτητη ιδιωτική εκπαίδευση).

Το επάγγελμα παραμένει συντριπτικά γυναικείο: το 85,6% των εκπαιδευτικών δημοτικού στην ΕΕ είναι γυναίκες, έναντι 14,4% ανδρών. Σε εννέα χώρες το ποσοστό των ανδρών δεν φτάνει καν το 10%· η πιο ακραία περίπτωση είναι η Λιθουανία, με μόλις 3,9% άνδρες δασκάλους. Η Δανία, με 32,8%, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανδρική παρουσία στις τάξεις του δημοτικού, αν και παραμένει μειοψηφική.

Κατά ηλικία, το 42,1% των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών είναι μεταξύ 35 και 49 ετών, το 38,1% είναι άνω των 50 και μόλις το 19,7% είναι κάτω των 35. Η Ιταλία (58,2%) και η Λιθουανία (57,3%) διαθέτουν τα πιο γηρασμένα διδακτικά σώματα· η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, αντίθετα, διπλασιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε νέους εκπαιδευτικούς.

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Η Ισπανία ανάμεσα στις χώρες με τους περισσότερους μαθητές σε επιχορηγούμενα ιδιωτικά σχολεία



Ένα από τα στοιχεία που η Eurostat αναλύει ανά τύπο σχολείου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ισπανία. Κατά μέσο όρο, το 83,6% των μαθητών δημοτικού στην ΕΕ φοιτά σε δημόσια σχολεία. Οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο αποτελούν την εξαίρεση: η πλειονότητα των μαθητών τους, 74,4% και 54,0% αντίστοιχα, φοιτά σε ιδιωτικά σχολεία.

Η Ισπανία βρίσκεται αμέσως μετά από αυτές, με το 27,8% των μαθητών της να φοιτά σε ιδιωτικά σχολεία με κρατική χρηματοδότηση, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ για αυτόν τον τύπο εκπαίδευσης. Η Δανία, η Ουγγαρία, η Γαλλία και η Σουηδία ξεπερνούν επίσης το 10% των μαθητών σε επιχορηγούμενα ιδιωτικά σχολεία. Στα ιδιωτικά σχολεία χωρίς κυρίαρχη δημόσια χρηματοδότηση, η Κύπρος (14,1%) και η Μάλτα (14,0%) είναι οι χώρες που καταφεύγουν περισσότερο σε αυτά, ακολουθούμενες από την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο.

Πηγή: Euronews

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