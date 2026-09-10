Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβλήθηκε η νεκροψία-νεκροτομή – Η οικογένειά του ορίζει τεχνικό σύμβουλο

Αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή (11/9) η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο του Star, η οικογένεια του τραγουδιστή διορίζει τον δικό της τεχνικό σύμβουλο.

«Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας» δηλώνει ο δικηγόρος του

Στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή αναφέρθηκε ο δικηγόρος του, Μπάμπης Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της απώλειας.

Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τον προσωπικό γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Αποκάλυψε επίσης πως είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του και τον είχε ακούσει ευδιάθετο και ιδιαίτερα δημιουργικό.

Παράλληλα, ο δικηγόρος τόνισε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα οι νομικές ενέργειες και να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος – ιατροδικαστής, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Μπάμπης Λυκούδης μίλησε για το κύμα θλίψης που έχει προκαλέσει ο θάνατος του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, «Είναι μια δύσκολη μέρα. Διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία ένα κύμα λύπης. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν άκακος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει πει κακή κουβέντα για τον Γιώργο».

Σχετικά με την τελευταία επικοινωνία τους, ο Μπάμπης Λυκούδης επεσήμανε ότι είχαν μιλήσει περίπου δέκα ημέρες πριν το τραγικό συμβάν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χαρούμενος λόγω θετικής εξέλιξης σε υπόθεσή του, ενώ παρέμενε ευδιάθετος και δημιουργικός, σχεδιάζοντας τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Ο τραγουδιστής εκείνη την περίοδο προετοίμαζε τη συναυλία του, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη που να προμήνυε την τραγική κατάληξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Μπάμπη Λυκούδη στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο και τον προσωπικό γιατρό του τραγουδιστή, κ. Ζαφειρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που να προκαλούσε ανησυχία.

Ο δικηγόρος περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν ιδιαίτερα δημιουργικό και δραστήριο άνθρωπο, με πολλά επαγγελματικά σχέδια για το μέλλον, τόσο στη μουσική όσο και στην τηλεόραση.

Όσον αφορά τις επόμενες νομικές κινήσεις, ο Μπάμπης Λυκούδης διευκρίνισε ότι πλέον η αρμοδιότητα ανήκει στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οποία έχει ήδη έρθει σε επαφή. Εξήγησε ότι, ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση, είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος ιατροδικαστής.

Τέλος, ο κ. Λυκούδης απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία του με την οικογένεια και τις επόμενες νομικές διαδικασίες, σημειώνοντας πως «Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω γι’ αυτό».

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