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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: "Φως στο σκοτάδι της ιστορίας" - Η Στοά Μακάσι ανοίγει τις πύλες της στο κοινό

στοα μακασι
clock 14:07 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σπουδαίο ορόσημο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Κρήτης εγκαινιάζεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:30 στο Ηράκλειο.

Η Στοά Μακάσι, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τα δραματικά γεγονότα της γερμανικής κατοχής, μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας πλέον τη Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης.

Τα επίσημα εγκαίνια, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών, μιας διοργάνωσης που αναδεικνύει την πλούσια οχυρωματική ιστορία της πόλης.

Από χώρος μαρτυρίου σε φάρο ιστορικής μνήμης

Η επιλογή της Στοάς Μακάσι, η οποία βρίσκεται κάτω από τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, δεν είναι τυχαία. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι κατοχικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τη στοά ως χώρο κράτησης, βασανιστηρίων και συγκέντρωσης ομήρων πριν από τη μεταφορά τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία ή σε τόπους εκτελέσεων.

Η μετατροπή αυτού του σκοτεινού προμαχώνα σε εκθεσιακό χώρο αποτελεί μια συμβολική πράξη δικαίωσης των αγώνων των Κρητικών.

Μια ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες

Ο Δήμος Ηρακλείου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης να παραστούν στην τελετή των εγκαινίων.

Η παρουσία του κοινού δεν αποτελεί απλώς τιμή για τους διοργανωτές, αλλά και μια ελάχιστη πράξη σεβασμού απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για ένα συγκινητικό ταξίδι στο παρελθόν της πόλης.

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