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Κραουνάκης: Η τελευταία συνομιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο βράδια πριν τον θάνατό του

κρ
clock 14:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποχαιρέτησε με λόγια συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις δύο βράδια πριν από τον θάνατό του. 

«Τίποτα σήμερα. Πέμπτη 10, Σεπτεμβρίου. Προχθές το βράδυ μου τηλεφώνησες δε σε είχα περάσει στο κινητό απαντούσα μονολεκτικά «ποιος είναι» λέω, «Μαζω» μου λες. Σε πήρα μιλάγαμε 1 ώρα περίπου γελάγαμε όπως πάντα σαν παιδιά που ετοιμάζουμε κάποια καινούργια ζημιά. Ήθελες να έρθω στην Τεχνόπολη, μου είπες να πούμε το ξημερώνει πάλι. Σου λέω «δε βγαίνω πια αγάπη μου δεν μπορώ κάνω κάτι άλλα». Θα σου πω άμα έχεις όρεξη να έρθεις να δεις.

Βρήκα τι έγραφα τότε που έφυγε ο Νίκος. Ξημερώνει πάλι: Παναγιωτόπουλος πάλι. Αστυνομικό. Απίθανο φιλμ. Ο Μαζωνάκης μας ήρθε στο μυαλό σαν το σωστό πρόσωπο. Ωραίες ορχήστρες, Ωραίο σι ντι. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς Σου. Το Καμικάζι πολύ ωραίο λαικό τραγούδι επίσης. Α το αγαπώ πολύ το Κουράστηκα. Ορφανός χωρίς τον Παναγιωτόπουλο. Και τα ταξίδια του. Θυμήθηκα που μου διάβασε το σενάριο και ήταν πρωταγωνίστρια μία που την έπαιζε η Θεοφανία, πού ήτανε γλάστρα στα μπουζούκια. Και μου λέει ο Νίκος ποιον να πάρουμε να κάνει τον τραγουδιστή στα μπουζούκια μου λέγε κάτι γυναικεία ονόματα. Του λέω να πάρουμε το Μαζωνάκη δεν τον ήξερε του έστειλα του άρεσε και τον ρώτησα και τον δικό μας και είπε “α ωραία ευχαριστώ πολύ”».

«Όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Αν δεν ξέρεις ποιος λέει το τάδε τραγούδι τους μπερδεύεις. Λογικά λυπήθηκε ο μεγάλος κόσμος που τον αγάπησε τόσο και πέρασε τόσο καλά μαζί του. Τολμηρός πως κράταγε μικρόφωνο ανάποδα τι φόραγε γούσταρε να κάνει ντόρο. Το διασκέδαζε πολύ. Καθαρός λαϊκό παιδί γνήσιο. Στο καλό να πάει. Υπόγραψε το μύθο του. Το σκυλί εδώ δε λέει να ησυχάσει», έγραψε.

ρ

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