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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπακαλιάτης: Οι σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες από τη βάφτιση των ανιψιών του στην Κρήτη

παπα
clock 10:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αδελφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Νάρα, βάπτισε τα δίδυμα μωράκια της στην Κρήτη. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέβασε στο Instagram φωτογραφικό υλικό από τη βάφτιση των ανιψιών του που έγινε στην Ελούντα της Κρήτης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε ποζάρει με τα ανίψιά του που έχει μεγάλη αδυναμία.

«Τότε και τώρα.. Δίδυμα x 2 και βαφτίσια x 4…

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αδέλφια, ανίψια, ξαδέλφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και μια τεράστια οικογένεια που είναι πάντα εκεί και αγαπάει!

Είμαι τυχερός. Να μας ζήσουν», έγραψε στη λεζάντα.

A post shared by Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

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