Champions League: Επίδειξη ισχύος από την Παρί Σεν Ζερμέν

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Η Παρί Σεν Ζερμεν είχε ακόμα πιο εύκολη αντίπαλο απέναντί της την Σλόβαν Μπρατισλάβας και δεν την… λυπήθηκε, θριαμβεύοντας με 6-1 (17’, 23’ Ντεμπελέ, 31’, 47’, 57’ Τόρες, 88' Ρουιζ – 58’ Καμαρά). Πρωτοφανές σε αυτό το επίπεδο μονότερμα, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να καταγράφουν 29 τελικές προσπάθειες έναντι πέντε των Σλοβάκων !

Στο Άνφιλντ η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε αλλά η Λίβερπουλ είχε την υπομονή και την ποιότητα να γυρίσει το ματς σε 2-1 (41’ Ζομποσλάι, 51’ Μακ ‘Αλιστερ 17’ Γιορέντε). Με ανατροπή επιβλήθηκε και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας της Γαλατάσαραϊ με 3-1 (27’ Καταμό, 57’ Σουάρες, 63’ Σασλαζάρ -7’ Τορέιρα).

Στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα»,μ η Άρσεναλ ήταν σταθερά ανώτερη της Νάπολι, οι ευκαιρίες ήταν 5-21 υπέρ των πρωταθλητών Αγγλίας, που π΄ραν δίκαια το διπλό 0-1 (75' Όντεγκααρντ).

Η πρεμιέρα στο Τσάμπιονς Λιγκ

8/9

ΑΕΚ – Λίντσερ 1-0, Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3. Ντόρτμουντ- Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο –Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λιλ – Μπέτις 2-3, Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1.

9/9

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι – Άρσεναλ 0-1, Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατάσαραϊ 3-1

10/9

19.45: Φενέρμπαχτσε –Ρόμα, Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ.

22.00: Μπάγερν – Μπόντο, Κόμο – Λειψία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας –Λανς.